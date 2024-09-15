Tour of İstanbul'da şampiyon Burgaudeau

En iyi tırmanışçı ödülünü alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Samet Bulut ise "Çok mutluyum. İkinci gün de bu ödülü almak istedik ama bazı şanssızlıklar yaşadım. Sonuna kadar gittim. Beyaz mayoyu da istedim ama olmadı." şeklinde görüş belirtti.

Organizasyonu genel olarak değerlendiren Samet, "Ev sahibi olduğumuz için üzerimizde baskı vardı. Yine de elimizden geleni yaptık. Takımdaki herkes, ödül aldığım için mutluydu. Umarım önümüzdeki sene de bu ödülü alırım." diye konuştu.