Tour of İstanbul'da şampiyon Burgaudeau
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun (Tour of İstanbul) birincisi, TotalEnergies'in Fransız sporcusu Mathieu Burgaudeau oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği Tour of İstanbul, Yenikapı-Yenikapı etabıyla sonlandı. Dört gün süren turun şampiyonu Fransız TotalEnergies takımından Mathieu Burgaudeau oldu.
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Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan başlayan ve aynı yerde biten yarışta 15 ülkeden 1'i "World Team", 5'i "Pro Team", 15'i "Continental Team" ve 1'i de "National Team"den olmak üzere 22 takım yer aldı.
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127 sporcunun katıldığı 86,1 kilometrelik Yenikapı-Yenikapı etabının sonunda genel klasman birincisi, TotalEnergies'in Fransız sporcusu Mathieu Burgaudeau oldu. Astana Qazaqstan Team'den İtalyan Alessandro Romele ikinci, TotalEnergies'ten Fransız Emilien Jeanniere üçüncü sırada yer aldı.
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Vf Group-Bardiani Csf-Faizane takımından İtalyan Davide Gabburo Yenikapı-Yenikapı etabının birincisi olurken, Illes Balears Arabay Cycling Team'den İspanyol Sergi Darder Gari ikinciliği ve Adria Mobil'den Sloven Tilen Finkst üçüncülüğü elde etti.
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En iyi tırmanışçı ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Samet Bulut alırken, en iyi sprinter TotalEnergies'ten Emilien Jeanniere ve saygı sprint prim lideri de Mazowsze Serce Polski'nin Polonyalı sporcusu Marcin Budzinski oldu.
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Organizasyonda en iyi takım ödülünü Fransa'dan TotalEnergies aldı.
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TotalEnergies sporcusu ve genel klasman birinci Mathieu Burgaudeau, yarışın ardından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Burgaudeau, gelecek yıllarda parkurların kilometresinin artırılmasının organizasyon için iyi olacağını söyledi.
Bugünün stresli geçtiğini belirten Burgaudeau, "Son anda yağmur yağdı. Tünelden çıktıktan sonra biraz korktum. Ekip olarak şampiyon olduk. Takımıma çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Fransız sporcu, parkuru beğendiğini dile getirerek, "İkinci ve üçüncü etapta çok sert yokuşlar bulunuyordu. Belki önümüzdeki yıllarda parkurların kilometresi artırılabilir. Onun dışında parkurlar çok iyiydi. İkinci etaptaki parkur, en beğendiğim parkurdu. Yokuşu fazla olduğu için en çok o etap hoşuma gitti." ifadelerini kullandı.
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En iyi tırmanışçı ödülünü alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Samet Bulut ise "Çok mutluyum. İkinci gün de bu ödülü almak istedik ama bazı şanssızlıklar yaşadım. Sonuna kadar gittim. Beyaz mayoyu da istedim ama olmadı." şeklinde görüş belirtti.
Organizasyonu genel olarak değerlendiren Samet, "Ev sahibi olduğumuz için üzerimizde baskı vardı. Yine de elimizden geleni yaptık. Takımdaki herkes, ödül aldığım için mutluydu. Umarım önümüzdeki sene de bu ödülü alırım." diye konuştu.
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Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, geçen seneye göre daha iyi bir yarış yaptıklarını belirterek, "Katılımcılar, parkurlara bayıldı. Dünyada herhangi bir metropolde 4 gün bisiklet yarışı olmuyor. İstanbul Bisiklet Turu, Türkiye'nin keyifli organizasyonlarından biri olacak. Çok önemli takımlar geldi. Tour de France'ta yarışan ekipler vardı. Türkiye takımları için güzel bir yarış oldu. Sayın Ekrem İmamoğlu, geçen seneki yarışta Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bisiklete yapmak istediği yatırımlardan bahsetti. Bundan bir sene sonra da Samet Bulut'un en iyi tırmanışçı olması çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.
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ŞAMPİYON BURGAUDEAU’DAN KARİYER İLKİ
Mathieu Burgaudeau, kara bulutların dolaştığı bir pazar günü Tour of İstanbul’un son etabında şampiyonluğu kazandı; bu zafer 25 yaşındaki Fransız bisikletçinin kariyerinde bir etaplı yarışta elde ettiği ilk genel klasman birinciliği olarak da kayıtlara geçti.
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Şile’deki 2. etapta zaferi kazandıktan ve lider mayoyu omuzlarına geçirdikten sonra Burgaudeau, Polonezköy’de de bitiş çizgisinden turuncu mayoyla ilk sırada geçti ve rakipleri karşısında liderliğini perçinledi. Son gün bir sürprize mahal vermeyen TotalEnergies, Tour of İstanbul’da podyumun en üst basamağına Burgaudeau ve üçüncü basamağına da Emilien Jeannière ile çıkmayı başardı.
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Tour of İstanbul’un genel klasmanında nihai ilk üç, şu şekilde sıralandı:
1. Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies)
2. Alessandro Romele (Astana Qazaqstan Team)
3. Emilien Jeannière (TotalEnergies)
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TOUR OF İSTANBUL’A TOTALENERGIES DAMGA VURDU
İkinci senesinde UCI 2.1 kategorisine yükselen Tour of İstanbul’da mücadele eden 5 kıta takımından biri olan Fransız temsilcisi TotalEnergies, güçlü kadrosuyla kâğıt üstünde dikkat çekiyordu. Takım dört etapta beklentilerin de üstüne çıktı.
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Çatalca-Çatalca etabını takımın 25 yaşındaki sprinteri Emilien Jeannière ile kazanıp, podyumun son basamağına da bu sene Fransa Turu’nda pedal çeviren Mathieu Burgaudeau ile çıkmayı başaran ekibin deneyimli yol kaptanı Julien Simon da günü altıncı sırada tamamladı. Bu sonuçla ilk 10’a üç bisikletçi sokan takım, bir sonraki gün Şile Limanı’nda bu sefer Burgaudeau ile birincilik sevinci yaşadı. Jeannière ise zorlu günü beşinci olarak tamamladı. Beykoz-Polonezköy etabına lider mayoda başlayan Burgaudeau, bitiş çizgisinden bir kez daha ilk sırada geçerek gövde gösteri yaparken, bu sefer Jeannière podyumun son basamağına üçüncü olarak çıktı. Aynı zamanda bu sonuçla Jeannière, Magnus Klaris Bak’ı geride bırakarak genel klasmanda üçüncü sıraya yükseldi.
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Tour of İstanbul’da klasman mücadelesi son günde de devam etti. Günün ilk prim kapısı Saygı Sprint Primi’nde dağıtıldı. Burada Mazowsze Serce Polski takımından Marcin Budziński en yüksek puanı alarak son gün beyaz mayonun sahibi oldu. Günün ikinci klasman mücadelesi ise tırmanışın lideri anlamına gelen Dağların Kralı’nı belirleyecek yeşil mayodaydı. Barbaros Bulvarı’nın tepesindeki kapıdan İstanbul Büyükşehir Belediye’den Samet Bulut ilk sırada geçerek, mayoyu Kaan Soylu Özkalbim’den aldı. Günün el değiştiren bir diğer mayosu da en iyi sprintere verilen mavi mayoydu. Bağdat Caddesi’ndeki üç ara sprint kapısından da ilk sırada geçen Emilien Jeannière klasmanda liderliğini ilan etti.
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Tour of İstanbul’un son günü Yenikapı-Yenikapı’da amatör bisikletseverler için İBB Spor İstanbul tarafından Tarihi Yarımada Bisiklet Turu düzenlendi. Bisiklet kültürünün tabana yayılması amacıyla organize edilen etkinliğe deyim yetindeyse İstanbullu bisikletseverler akın etti. Tarihi Yarımada ve Haliç’e giden güzergahta trafiğe kapalı yollarda iki teker üzerinde pedal basma keyfini yaşayan 1000’e yakın bisikletli, Tarihi Yarımada Turu’nun ardından Yenikapı’da finiş verdi.
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TARİHİ VE KÜLTÜREL ŞÖLEN
Tour of İstanbul’un geride kalan üç etabıyla İstanbul’un daha az bilinen el değmemiş doğasına tanık olduk. Mavi ile yeşilin buluştuğu üç etabın ardından yarışın son günü, kadim şehrin tarihi ve kültürel dokusunun kalbinin attığı simge yapı ve lokasyonları ziyaret ederek, tüm dünyayı bir kez daha kendine hayran bıraktı.
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Renkli ahşap evleri ile İstanbul'un en popüler yerlerinden biri haline gelen Balat, İstanbul'u en büyülü haliyle deneyimleyebileceğiniz Galata Köprüsü, modernleşme ve reformun sembolü haline gelen Dolmabahçe Sarayı, Avrupa ve Asya yakasını Boğaz'da birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, şehrin Asya Yakası’nda altı kilometreden fazla uzanan, alışveriş tutkunlarının cenneti ve İstanbul'un kalbinde, yemek ve kültürel lezzetlerin mükemmel karışımını keşfedebileceğiniz Bağdat Caddesi, İstanbul'un Avrupa Yakası’nda, İstanbul Boğazı'nın güney kıyısında, Fatih ilçesinde bulunan bir liman semti olan Yenikapı ve çok daha fazlası Tour of İstanbul’un son etabını izleyenleri büyülemeyi başardı.
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