İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Atalanta takımında forma giyen 26 yaşındaki Gollini'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

Gollini, geçen sezon Atalanta'da tüm kulvarlarda 32 maça çıktı.