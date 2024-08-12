Tottenham, Dominic Solanke'yi kadrosuna kattı

İngiltere Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur, Bournemouth forması giyen 26 yaşındaki golcü oyuncu Dominic Solanke’yi kadrosuna kattı.

Tottenham, geçtiğimiz sezon Harry Kane'in takımdan ayrılmasının ardından uzun süre forvet hattında Heung-min Son'u kullanmak zorunda kalmıştı. İngiliz devi Solanke'nin transferi için Bournemouth'a yaklaşık 64 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödeyecek ve buna ek olarak 12 milyon Euro'ya kadar bonus ödemeleri de bulunuyor.

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

64 milyon euro'luk bu transfer, Tottenham'ın kulüp tarihinde daha önce Tanguy Ndombele için ödediği yüksek ücreti geride bıraktı. Solanke, bu bonservis bedeliyle 2024 yaz transfer döneminin en pahalı transferi oldu.

Bournemouth, Chelsea altyapısından yetişen Solanke'yi 2019 yılında yaklaşık 21 milyon Euro karşılığında Liverpool'dan transfer etmişti. Bu satıştan elde edilecek gelirin yüzde 20'si ise Liverpool'a gidecek.

42 MAÇTA 21 GOL

26 yaşındaki Dominic Solanke, geçen sezon Bournemouth formasıyla 42 resmi maça çıktı ve takımına 21 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

BOURNEMOUTH KARİYERİ

Bournemouth'ta toplam 216 maça çıkan Solanke, 77 gol ve 31 asistlik performans sergiledi.