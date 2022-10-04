Torunlarıyla gezmeye çıktı, acı haber geldi

Antalya'da, minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Durali Erdil (62) ile torunu Miray Erdil (2) yaşamını yitirdi. Kazada Erdil'in diğer torununun da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Feci kaza, dün saat 16.00 sıralarında, D-400 kara yolu Kaş ilçesi Yeşilköy Mahallesi geçişinde meydana geldi. Muğla'nın Seydikemer ilçesi yönünden Kaş'a doğru giden Turgut Ç. (52) yönetimindeki minibüs ile Durali Erdil'in kullandığı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.
DEDE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, ters dönüp şarampolden yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü Durali Erdil'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI
Otomobilde bulunan Durali Erdil'in torunları Elif Yade Erdil ve Miray Erdil ile minibüs sürücüsü Turgut Ç. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan İngiliz turistler Staurt S. (60) ile eşi Jacoeline S. (56) ise yaralandı.
TORUNLARINDAN BİRİ KURTARILAMADI
İlk müdahale sonrası yaralılar, sağlık ekiplerince Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Miray Erdil de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; diğer 4 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
DEDELERİ GEZMEYE ÇIKARMIŞ
Öte yandan Durali Erdil'in, oğlu Mehmet Erdil'in çocukları olan Elif Yade ve Miray'ı, Yeşilköy Mahallesi'ne gezmeye götürdüğü öğrenildi. Durali Erdil ile torunu Miray Erdil'in cenazelerinin, Ova Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!