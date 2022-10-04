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Torunlarını gezmeye çıkardı, acı haber geldi! Minibüsle çarpıştı

Antalya'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobil sürücüsü Durali Erdil ile torunu Miray Erdil hayatını kaybederken, diğer torunu Elif Yade Erdil ile minibüsteki İngiliz çift ve şoför yaralandı. Facianın ardından kahreden detay ortaya çıktı. Durali Erdil'in, torunlarını gezmeye götürdüğü öğrenildi

04.10.2022 - 13:41 | Güncelleme: ABONE OL
Torunlarıyla gezmeye çıktı, acı haber geldi
Torunlarıyla gezmeye çıktı, acı haber geldi
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DHA

Antalya'da, minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Durali Erdil (62) ile torunu Miray Erdil (2) yaşamını yitirdi. Kazada Erdil'in diğer torununun da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Feci kaza, dün saat 16.00 sıralarında, D-400 kara yolu Kaş ilçesi Yeşilköy Mahallesi geçişinde meydana geldi. Muğla'nın Seydikemer ilçesi yönünden Kaş'a doğru giden Turgut Ç. (52) yönetimindeki minibüs ile Durali Erdil'in kullandığı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

DEDE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durali Erdil
Durali Erdil

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, ters dönüp şarampolden yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü Durali Erdil'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

Otomobilde bulunan Durali Erdil'in torunları Elif Yade Erdil ve Miray Erdil ile minibüs sürücüsü Turgut Ç. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan İngiliz turistler Staurt S. (60) ile eşi Jacoeline S. (56) ise yaralandı.

TORUNLARINDAN BİRİ KURTARILAMADI

İlk müdahale sonrası yaralılar, sağlık ekiplerince Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Miray Erdil de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; diğer 4 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

DEDELERİ GEZMEYE ÇIKARMIŞ

Öte yandan Durali Erdil'in, oğlu Mehmet Erdil'in çocukları olan Elif Yade ve Miray'ı, Yeşilköy Mahallesi'ne gezmeye götürdüğü öğrenildi. Durali Erdil ile torunu Miray Erdil'in cenazelerinin, Ova Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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