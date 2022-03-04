Süper Lig’de son 2 maçını kazanarak moral depolayan Galatasaray, belki de sezonun en kritik dönemecine girecek. Önce Konya deplasmanına çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar, ardından İspanya’da Barcelona ile karşılaşacak. Dönüşte Beşiktaş’ı ağırlayıp yeniden Barcelona’yla Nef Stadı’nda mücadele edecek.

MUSLERA'NIN TECRÜBESİNE GÜVENİYOR

Zorlu viraj öncesi takımını kritik karşılaşmalara hazırlayan teknik direktör Dominic Torrent ise en büyük kararsızlığını kaleci konusunda yaşıyor. Uzun süreli sakatlıktan dönen ve hazır hale gelen Fernando Muslera’nın maç eksiği olduğunu bilen İspanyol teknik adam, Uruguaylı eldivenin tecrübesine güveniyor.

TORRENT KARARSIZ

Barça altyapısından yetişen Pena da 4 maçtır Cimbom’un kalesini koruyor. Devre arasında transfer edilen İspanyol kaleci, performansı nedeniyle eleştiri almamasına rağmen 4 maçta kalesinde 6 gol gördü. Galatasaray bu maçları kaybetmezken 2 beraberlik ve 2 galibiyet aldı. Kritik karşılaşmalar öncesi maç eksiği bulunan Muslera ile tecrübesiz Pena arasında kalan Torrent’in henüz nihai kararını vermediği ifade edildi.