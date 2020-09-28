Tornavida sapından uyuşturucu çıktı!

Jandarma ekipleri, Bahçe ilçesinde yaralama olayına karıştığı iddiasıyla E.B isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

AA'nın haberine göre, şüphelinin yapılan üst aramasında bulunan tornavidayı inceleyen ekipler, sap kısmının içine gizlenmiş halde 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Zanlı işlemleri için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.