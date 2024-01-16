“15 Ocak 2024 tarihinden itibaren birinci dereceye gelen memurlar 3600 ek göstergeden faydalanacak”

Ayrıca yaklaşık 500 bin memuru ilgilendiren 3600 ek göstergenin de torba yasadaki ana konulardan biri olduğunu dile getiren Karakaş, “Özellikle yüksekokul ve üniversite mezunu olup 3600 ek gösterge için birinci dereceye gelen memurların beklenti içerisinde olduğu düzenlemenin de torba yasa kanununa girmesi bekleniyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren birinci dereceye gelen memurların 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanabileceği söylenebilir” ifadelerine yer verdi.

“Bağ-Kur’luların 5 yıl daha erken emekli olmalarını sağlayan düzenlemenin de torba yasada yer alması bekleniyor”

Bağ-Kur ve SSK prim eşitlemesinin de torba yasada yer alacağını, böylece esnafın 5 yıl daha erken emekli olabileceğini söyleyen Karakaş, “Geçmiş tarihlerde defalarca çıkan prim affına rağmen prim borçlarını ödeyemeyen Bağ-Kur’lulardan özellikle esnaf ve sanatkarların prim eşitlemesi dediğimiz yani 9 bin gün olan primlerinin 7 bin 200 gün prime düşürülerek, 5 yıl daha erken emekli olmalarını sağlayan düzenlemenin de torba yasada yer alması bekleniyor. Bu düzenlemenin torba yasada yer almasıyla beraber şirket ortakları, bilanço esasına göre defter tutanlar, özetle esnaf ve sanatkar tabiri içerisinde yer almayanların faydalanması söz konusu olmayacaktır. Sadece Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na bağlı olan berberler, kuaförler, lokantacılar ve ayakkabıcılar gibi esnaf ve sanatkarların faydalandırılması öngörülmektedir” dedi.

Karakaş, 90 bin kişiyi aşkın taşeron işçiyle ilgili bir düzenleme yapılmasının da beklendiğini söyleyerek, kamuda bir taşerona bağlı olarak çalışanların da kadroya geçmesinin önünün açılacağını aktardı.