"Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" düzenlenen törenle başladı. Edirne Valiliği'nce düzenlenen Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce koordine edilen festival kortej yürüyüşüyle başlatıldı.

Vali Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgi İba ve aşçılar, şefler, ciğerci ustaları ve beraberindekiler bando eşliğinde valilik bahçesinden Selimiye Meydanı'na yürüdü.

Burada kentin meşhur şekerlemecilerinden Arif Meriç tarafından karşılanan Sezer, okunun duanın ardından hazırlanan "Gaziler helvasını" vatandaşlara ikram etti.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi başkent Edirne'nin büyük bir kültürel mirasın üzerinde oturduğunu, hem Rumeli mutfağının hem de saray mutfağının çıkış noktasını oluşturduğunu söyledi.

"Gastronomi festivali bundan sonraki yıllarda da üzerine koya koya devam edecek. Tabii çok büyük bir emek var. Yaklaşık bir yıldır çalışılıyor buna. Bütün köyler neredeyse tarandı. Oradaki reçeteler hazırlandı. Kitaplaştırıldı ve bugün de Türkiye'nin her yerinden, Balkanlar'dan şeflerimiz var. Onlar da kendi yemeklerini, kendi mutfaklarını inşallah Edirne'mize taşıyacaklar.

Festival pazar günü akşama kadar devam edecek. Yemek yarışmalarıyla hem şefler yarışacaklar, hem öğrencilerimiz, hem ev hanımları burada yarışacaklar. Hem de Edirne'mizin bütün kooperatifleriyle beraber gastronomisini burada gelen misafirlerimize sunmuş olacağız. İnşallah güzel bir festivali hep beraber geçiririz."