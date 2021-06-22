"GÖSTERECEĞİM DAHA ÇOK ŞEY VAR"

MAG Haziran Dergisi'nin yeni sayısına konuşan Toprak Sağlam, "Benim hayallerim bitmez ama en çok istediğim bir aksiyon macera işinde olmak. Silah kullanan bir Toprak henüz görmedi kimse. Örneğin benden kötü kadın olmayacağını düşünüyorlardı, yaptım. Göstereceğim daha çok şey var. Keşke içinde olsaydım diye ağladığım film ‘Mad Max’tir. Özel güçleri olan fantastik bir karakter oynamak en uç arzum olabilir. Marvel serisi hayallerimi süslüyor" ifadelerini kullandı.