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        Haberler Spor Motor Sporları Diğer Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ta sezonun son yarışında 2. oldu - Motor Sporları Haberleri

        Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ta sezonun son yarışında 2. oldu

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 12. ve son ayağının ikinci yarışında 2. sırayı ald

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 17:24 Güncelleme: 29.10.2023 - 17:24
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        Toprak Razgatlıoğlu sezonun son yarışında 2. oldu
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        Jerez kentiyle aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Gelecek sezon için Rokit BMW takımıyla sözleşme imzalayan Red Bull sporcusu Toprak, Pata Yamaha Prometeon takımıyla son yarışına çıktığı mücadeleye 4. cepten başladı.

        Toprak, Aruba takımından Alvaro Bautista ile son viraja kadar verdiği mücadeleden galip ayrıldı ancak pist limitlerini ihlal ettiği için 2. sıraya geriledi.

        Dün kazandığı birincilikle peş peşe 2'nci Superbike şampiyonluğunu garantileyen İspanyol Bautista, pilotlar klasmanını 628 puanla bitirdi.

        2021 şampiyonu Toprak ise 552 puanla 2022'den sonra bu yıl da şampiyonayı 2. sırada tamamladı.

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