Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'deki takım arkadaşı belli oldu - Motor Sporları Haberleri

        Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'deki takım arkadaşı belli oldu

        Yamaha Racing, Jack Miller'ın 2026 MotoGP sezonunda Yamaha sürücüsü olarak anlaşmasını yenilediklerini ve Toprak Razgatlıoğlu ile takım arkadaşı olacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 15:17 Güncelleme: 04.09.2025 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toprak'ın takım arkadaşı belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026 sezonunda yarışacağı MotoGP Dünya Şampiyonası'ndaki takımı Prima Pramac Yamaha'nın Avustralyalı sürücü Jack Miller ile anlaştığı duyuruldu.

        Yamaha Racing'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2026 MotoGP sezonu için Jack Miller'in resmi Yamaha sürücüsü olarak anlaşmasını yeniledikleri kaydedildi.

        Bu anlaşmayla MotoGP'de ilk kez yarışacak ve iki kez Dünya Superbike Şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu'nun da katılacağı gelecek sezon için Prima Pramac Yamaha MotoGP'nin kadrosunu tamamladığı belirtildi.

        MotoGP Dünya Şampiyonası'na 2015 sezonunda CMW LCR Honda takımıyla başlayan Miller, 4'ü birincilik olmak üzere 23 kez podyuma çıktı. Avustralyalı sürücünün 2 de pole pozisyonu bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savcı Ercan Kayhan'ın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Savcı Ercan Kayhan'ın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        İstanbul Valiliği'nden tekne ve yat kararı
        İstanbul Valiliği'nden tekne ve yat kararı
        Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        Arzu Sabancı'dan açıklama
        Arzu Sabancı'dan açıklama
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Kızı Su Dilem'i boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Kızı Su Dilem'i boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Habertürk Anasayfa