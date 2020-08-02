Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ikinci etabı İspanya'da ikinci yarışı 3. sırada bitirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen aranın ardından İspanya'nın Cadiz kentindeki 4,423 kilometrelik Jerez Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışta, Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu piste çıktı.
İlk yarışta üçüncülük elde eden PATA Yamaha takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, 10'uncu cepten başladığı ikinci yarışı da üçüncü sırada tamamladı.
Büyük Britanyalı Scott Redding yarışın birincisi olurken, vatandaşı Chaz Davies ikinci sırada yer aldı.
Öte yandan, şampiyonada pilotlar arasındaki rekabeti artırmak amacıyla yeni eklenen 10 turluk SuperPole yarışına da katılan Toprak Razgatlıoğlu, aracında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle bu yarışı bitiremedi.
Milli sporcu, iki etabın ardından pilotlar klasmanında topladığı 66 puanla 4. sırada yer alıyor.
CAN ÖNCÜ PİSTE ÇIKTI
Dünya Supersport Şampiyonası'nda ilk sezonunu yaşayan milli sporcu Can Öncü ise sezonun ikinci etabı İspanya'daki ikinci yarışını 12. sırada bitirdi. Turkish Racing Team adına yarışan milli sporcu, ilk yarışı ise 9. sırada tamamlamıştı.
SOFUOĞLU 1. OLDU
Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Biblion Motoxracing Yamaha takımı adına mücadele eden ve ilk yarışta 6'ncılık elde eden milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise İspanya'daki sezonun ilk ayağının ikinci yarışında birincilik elde etti.
Milli sporcu, bu derecesiyle pilotlar klasmanında 35 puanla ikinci sıraya yükseldi.
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