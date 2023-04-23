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Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'daki ikinci yarışta da podyuma çıktı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayağı Hollanda'daki ikinci yarışını ikinci sırada bitirdi.

Giriş: 23.04.2023 - 16:09 | Güncelleme: ABONE OL
Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'daki ikinci yarışta da podyuma çıktı
AA

TT Assen Pisti'ndeki yarışta Pata Yamaha Prometeon takımı adına mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, yarışı ikinci sırada tamamlayarak, ilk yarıştan sonra yine podyumda olmayı başardı. Yarışı İspanyol sporcu Alvaro Bautista ilk sırada tamamladı.

Toprak, Hollanda'daki ilk yarışta üçüncü sırada yer almıştı.

Milli motosikletçi, bugün koşulan superpole yarışını da üçüncü sırada bitirerek genel klasmanda hanesine puan yazdırdı.

Genel klasmanda Bautista, puanını 174'e çıkararak en yakın takipçisi Toprak'la arasındaki puan farkını 56'ya yükseltti.

Sezonun dördüncü ayağındaki yarışlar, Katalonya'da 5-7 Mayıs'ta koşulacak.

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