TMO 2024-2025 KABUKLU FINDIK ALIM FİYATLARI

2024/2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre;

- Levant kalite için 130 TL/Kg

- Giresun kalite için 132 TL/Kg olarak belirlendi.

Bakanlığın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği ile birlikte düşünüldüğünde Levant kalite için 133 TL/Kg, Giresun kalite için ise ortalama fiyat 135 TL/Kg olarak açıklandı.

Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için) 1,30 TL/Kg ilave fiyat verilecek.