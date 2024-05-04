Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
Çorum'da, Dodurga-İskilip kara yolunda yaşanan heyelan nedeniyle ikinci kez yaklaşık 1.5 metrelik çukur oluştu. Aynı noktada geçen yıl 16 Ocak'ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle 50 santimetre derinliğinde çukur oluşmuş, Karayolları ekiplerince yol onarılarak kullanıma açılmıştı
Çorum'da alınan bilgiye göre, Dodurga ile İskilip ilçelerini birbirine bağlayan yolun 3. kilometresinde toprak kayması nedeniyle derin çatlaklar meydana geldi.
SÜRÜCÜLER İHBARDA BULUNDU
AA'da yer alan habere göre sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
YOL BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI
Jandarma ekipleri, tek şeridi tamamen çöken yolda güvenlik önlemi aldı. Toprak kaymasının diğer şeride sıçraması ihtimaline karşı yol bir süre ulaşıma kapatıldı.
ÇUKURUN DERİNLİĞİ 1.5 METRE
Karayolları ekiplerince yapılan incelemenin ardından yol, tek şeritten ulaşıma açıldı. İncelemede, heyelan nedeniyle yolda oluşan göçüğün derinliğinin 1.5 metreye ulaştığı belirlendi.
16 OCAK'TA DA ÇUKUR OLUŞMUŞTU
Aynı noktada geçen yıl 16 Ocak'ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle 50 santimetre derinliğinde çukur oluşmuş, Karayolları ekiplerince yol onarılarak kullanıma açılmıştı.