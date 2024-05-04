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        Haberler Gündem 3. Sayfa Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü - Son haberler

        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!

        Çorum'da, Dodurga-İskilip kara yolunda yaşanan heyelan nedeniyle ikinci kez yaklaşık 1.5 metrelik çukur oluştu. Aynı noktada geçen yıl 16 Ocak'ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle 50 santimetre derinliğinde çukur oluşmuş, Karayolları ekiplerince yol onarılarak kullanıma açılmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 15:05 Güncelleme: 04.05.2024 - 15:05
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        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
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        Çorum'da alınan bilgiye göre, Dodurga ile İskilip ilçelerini birbirine bağlayan yolun 3. kilometresinde toprak kayması nedeniyle derin çatlaklar meydana geldi.

        SÜRÜCÜLER İHBARDA BULUNDU

        AA'da yer alan habere göre sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        YOL BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI

        Jandarma ekipleri, tek şeridi tamamen çöken yolda güvenlik önlemi aldı. Toprak kaymasının diğer şeride sıçraması ihtimaline karşı yol bir süre ulaşıma kapatıldı.

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        ÇUKURUN DERİNLİĞİ 1.5 METRE

        Karayolları ekiplerince yapılan incelemenin ardından yol, tek şeritten ulaşıma açıldı. İncelemede, heyelan nedeniyle yolda oluşan göçüğün derinliğinin 1.5 metreye ulaştığı belirlendi.

        16 OCAK'TA DA ÇUKUR OLUŞMUŞTU

        Aynı noktada geçen yıl 16 Ocak'ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle 50 santimetre derinliğinde çukur oluşmuş, Karayolları ekiplerince yol onarılarak kullanıma açılmıştı.

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