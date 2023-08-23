"EMEKLİLERLE İLGİLİ TALİMATI ALDIK"

Bakan Işıkhan, emekli aylıklarında iyileştirme talepleriyle ilgili olarak da şu bilgileri verdi:

"Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum."

TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL BAŞKANI ÖNDER KAHVECİ'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci toplu sözleşme zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kahveci,

"(Kamu işvereninin önceki toplantıda sunduğu teklif) Bizler, hedef enflasyona göre verilen zamlar nedeniyle milyonlarca vatandaşımızın mağduriyetini anlatmaya çalışırken hedeflenen enflasyonun bile altında zam teklifi ile masaya gelmenin amacını anlamlandıramıyoruz. 25 milyon vatandaşımız, yüzlerini güldürecek, adil ve hakkaniyetli bir yeni teklif beklemektedir." ifadelerini kullandı.