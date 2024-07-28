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        Haberler Bilgi Gündem Toplu sözleşme ikramiyesi nedir? Memurlara toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar?

        Toplu Sözleşme İkramiyesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Memurlara toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar?

        Sendika üyesi olan kamu görevlilerine her ay düzenli olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi TBMM Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı. Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ""İptal kararı ile ikramiyeden yararlanan kamu görevlilerimizin aylıklarında azalma meydana gelmişti. Biz, emekçilerimizin, memurlarımızın kazanımlarının her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı. Yapılan bu açıklama, "Toplu sözleşme ikramiyesi nedir? Memurlara toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar?" sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 01:11 Güncelleme: 28.07.2024 - 01:11
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        • 1

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde memurlar için toplu sözleşme ikramiye miktarını duyurdu. Bakan Işıkhan, tüm sendikalı memurların bu ikramiyeyi almalarının sağlanacağını bildirdi. Peki, "Toplu sözleşme ikramiyesi nedir? Memurlara toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar?" İşte ayrıntılar...

        • 2

          TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NEDİR?

          Sendika üyesi olan kamu görevlilerine her ay düzenli olarak ödenen ödemeye denir. İlgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

        • 3

          TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NE KADAR?

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddeyle sendikalı memurların toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641,81 lira alacağını ifade etti

        • 4

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada:

          "İptal kararı ile ikramiyeden yararlanan kamu görevlilerimizin aylıklarında azalma meydana gelmişti. Biz, emekçilerimizin, memurlarımızın kazanımlarının her zaman yanındayız. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddeyle sendikalı memurlarımız toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak. Bu kanun teklifinin yasalaşma sürecine katkı sağlayan Cumhur İttifakı milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Memurlarımız için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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