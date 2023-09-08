İngiltere'de polis "toplu cinayet" ihbarıyla harekete geçti: Yoga dersi çıktı!

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İngiltere'nin Lincolnshire bölgesinde yerde yatan insanların "toplu cinayet" sonucu öldüğünü düşünen bir kişi polise ihbarda bulundu. Olay yerine gören polis, yoga dersinin yapıldığını gördü.

İngiltere'de bir vatandaşın yerde yatan insanları gördükten sonra yaptığı "toplu katliam" ihbarı sonucu polis, Lincolnshire bölgesindeki Chapel St Leonards'taki Kuzey Denizi Gözlemevi içindeki Seascape Cafe'ye baskın düzenledi.

Olay yerine gelen polis, yoga yapan insanları gördüğünde şaşkınlık yaşadı. Yoga öğrencilerinin üzerlerinde battaniyelerle gözlerini kapatarak mum ışığında yere yattıkları, öğretmenin de ritim tutarak aralarında dolaştığı belirtildi.

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Kafe, talihsiz olayın ayrıntılarını Facebook sayfasından açıklama yaptı:

"Dün gece saat 21.30'da Chapel St Leonard'daki polis sirenlerini duyan biri varsa, lütfen rahat olsun. Birisi binamızda toplu bir cinayet yaşandığını bildirdikten sonra polis geldi. Birkaç kişinin yerde yattığını gördükten sonra bunun aslında bir meditasyon dersi olduğunu anladılar."

Paylaşımda ayrıca her akşam yoga dersi yapıldığı, herhangi bir tarikatın parçası olmadıkları belirtildi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.