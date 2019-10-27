ŞATO GÖRÜNÜMLÜ

19. yüzyılın ikinci yarısında birçok önemli binada imzası olan Fransız mimar Alexandre Vallaury'a yaptırılan yalıyı, Boğaz'daki diğer yalılardan ayıran en önemli özellik ise mimarisinin şato görünümünde olması. Barok üslupta olan 5 katlı 130 yıllık yalıya hem bahçeden hem de deniz tarafından girilebiliyor.