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"Sopranos"ta canlandardığı "Paulie Walnuts" karakteriyle tanınan Tony Sirico, hayata veda etti. Sirico'nun ölüm haberini rol arkadaşı Michael Imperioli, Instagram hesabından duyurdu.

"YERİ DOLDURULAMAZ"

Imperioli, yayınladığı gönderide, "Bana acı veriyor... Sevgili arkadaşım, iş arkadaşım Tony Sirico, bugün hayata veda etti." dedi. Sirico'nun hiç kimseye benzemediğini belirten Michael Imperioli, "Onu sonsuza kadar özleyeceğim, yeri doldurulamaz." ifadelerini kullandı.

Oyuncu, Tony Sirico'nun ailesine de baş sağlığı dileklerini iletmeyi ihmal etmedi.

ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANMADI

Tony Sirico'nun ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı. Ancak Sirico'nun sağlık durumunun iyi olmadığı ve son dönemde Florida'da bir huzurevinde yaşadığı konuşuluyor.

Fotoğraf: Reuters, AP