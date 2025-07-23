Tonga telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Tonga'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?
Tonga, Pasifik Okyanusu'nun ortasında, doğal güzellikleri ve özgün kültürüyle dikkat çeken bir ada ülkesidir. Birçok kişinin ilgiyle araştırdığı egzotik yerlerden biri olmuştur. Resmî adıyla Tonga Krallığı, monarşi sistemine sahip oluşuyla ve Polinezya kültürünün canlı yaşandığı ülkelerden biridir. Bu yazıda Tonga telefon kodu, para birimi, plaka sistemi ve internet alan adı uzantısı gibi teknik bilgiler merak konusudur. Bu yazıda bunların yanıtlarını bulabilirsiniz…
TONGA TELEFON KODU
Tonga telefon kodu uluslararası sistemde +676 olarak dikkat çeker. Yurt dışından Tonga’da bir hattı aramak isteyen kişilerin, numaranın başına +676 kodunu eklemesi gerekmektedir. Ülke içi telefon numaraları sabit hatlar ve mobil hatlar olarak ayrılır ve genellikle 5 ila 7 hanelidir. Telekomünikasyon hizmetleri, hem devlet destekli hem de özel servis sağlayıcılar aracılığıyla sunulmaktadır. Mobil cihazlar ülkede yaygın bir iletişim aracıdır ve internet erişimi özellikle şehir merkezlerinde oldukça aktiftir.
TONGA PARA BİRİMİ
Tonga para birimi Tonga Paʻanga (TOP)’dır. Paʻanga, ülke ekonomisinde yaygın şekilde günlük ticaretin temelini oluşturur. Bunun yanı sıra bazı özellikler;
TONGA PLAKA KODU
Tonga plaka kodu son derece işlevsel ancak basittir. Plakalarda çoğunlukla siyah zemin üzerine beyaz harf ve rakamlar mevcuttur. Ülkedeki plaka sistemi, genel olarak detaylı bölgelere ayrılmaz. Tonga’da araçlar doğrudan Tonga Krallığı tarafından kayıt altına alınmıştır. Plaka numaraları yaygın olarak iki harf ve ardından gelen birkaç rakamdan meydana gelir. Örneğin “C 1234” gibi formatlara sık rastlanır. Bazı durumlarda harf kodları araç türünü veya sahibinin statüsünü gösterebilir. Tonga’ya seyahat etmeyi düşünüyorsanız bunları değerlendirebilirsiniz.
TONGA HANGİ ALAN ADI UZANTISI?
Peki Tonga hangi alan adı uzantısı? Bu ülkedeki resmi internet alan adı uzantısı “.to” şeklindedir. Söz konusu uzantı, yalnızca Tonga merkezli kurumlar ve bireyler için uygun görülmemiştir. Aynı zamanda bu uzantı, dünya genelinde pazarlama açısından da oldukça popülerdir. Örneğin, “go.to” veya “listen.to” gibi yaratıcı domain adlarında bu alan adı uzantısı akla gelir. Tonga Hükümeti, bu uzantının uluslararası pazarlamasını da yapmaya başlamıştır.
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