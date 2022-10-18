Vizyona girdiği 2019 yılında küresel çapta adından söz ettiren Tomris filmi beyaz perdenin ardından TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Almira Tursyn, Aizhan Lighg gibi isimlerin bulunduğu film, Türk Tomris Hatun ve Pers kralı Büyük Kiros hakkındaki hikâyeyi konu almaktadır. Peki Tomris filmi başrol oyuncuları kimler ve konusu nedir? The Legend of Tomiris filmi ne zaman vizyona girdi? İşte merak edilen soruların yanıtı...