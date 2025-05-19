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        Haberler Dünyadan Tom Cruise'un yeni 'Görevimiz Tehlike' filmine vizyon öncesi son gala - magazin haberleri

        Tom Cruise'un yeni 'Görevimiz Tehlike' filmine vizyon öncesi son gala

        'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma'nın vizyona girmesine geri sayım başlamışken, son gala New York'ta yapıldı. Filmin yıldızı Tom Cruise, galanın da yıldızıydı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 13:51 Güncelleme: 19.05.2025 - 13:52
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        Vizyondan önce son gala
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        Tom Cruise, Cannes Film Festivali ve gösterişli Londra galasının ardından 'Görevimiz Tehlike' ekibiyle birlikte ülkesi ABD'ye döndü. Merakla beklenen aksiyon serisinin son halkası Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma'nın gösterimine geri sayım başlamışken, Tom Cruise ve ekip arkadaşları, filmin New York galasında bir araya geldi.

        Lincoln Center'da düzenlenen etkinlik, 23 Mayıs'taki gösterim öncesi son gala olma özelliği taşıyor.

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        Başrol yıldızı Tom Cruise'un yanı sıra kadroda yer alan Angela Bassett, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Simon Pegg ve Katy O'Brian galada yan yana poz verdi.

        Yönetmen Christopher McQuarrie de oyuncularının yanında hazır bulunarak basın mensuplarının karşısına geçti.

        Galada gözler en çok 62 yaşındaki aksiyon yıldızı Tom Cruise'un üzerindeydi. Lincoln Center'ın önünde toplanan hayranları, Cruise'a seslerini duyurmaya çalıştı. Cruise, yanına gittiği hayranlarıyla fotoğraf çektirip imza dağıttı.

        Galanın sürpriz konuğu, dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı The Weeknd oldu.

        Ünlü şarkıcı ile Tom Cruise, kırmızı halı buluşmasında ayak üstü samimi bir sohbet içine girdi.

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        #Tom Cruise
        #Görevimiz Tehlike
        #sinema
        #film

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