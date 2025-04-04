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        Haberler Dünyadan Tom Cruise 'Top Gun'daki rol arkadaşı Val Kilmer'ın ardından sessizliğini bozdu - magazin haberleri

        Tom Cruise 'Top Gun'daki rol arkadaşı Val Kilmer'ın ardından sessizliğini bozdu

        Tom Cruise, 'Top Gun' filminde birlikte rol aldığı Val Kilmer'ın ölümünün ardından yaptığı veda konuşmasında, "Bir sonraki yolculuğunda sana iyi şanslar diliyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 15:37 Güncelleme: 04.04.2025 - 15:37
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        Tom Cruise, 65 yaşında hayatını kaybeden 'Top Gun'daki rol arkadaşı Val Kilmer için duygusal bir veda konuşması yaptı.

        1986 yapımı olan ve bir klasiğe dönüşen filmde Kilmer, Tom 'Iceman' Kazansky rolünü canlandırırken, 62 yaşındaki Cruise da Kaptan Pete 'Maverick' Mitchell'ı canlandırmıştı. İkili, 2022'de çekilen 'Top Gun: Maverick' için beyazperdedeyeniden bir araya gelmişti.

        Cruise, için Las Vegas'taki CinemaCon 2025 etkinliğinde sahneye çıktığında, "Sevgili arkadaşım Val Kilmer'ı onurlandırmak istiyorum. Size onun çalışmalarına ne kadar hayran olduğumu, Top Gun'a katılıp daha sonra Top Gun: Maverick için geri döndüğünde ne kadar minnettar ve gururlu olduğumu anlatamam" dedi.

        "Birlikte biraz daha zaman geçirebilseydik çok güzel olurdu, çünkü filmleri severdi ve hepimize çok şey verdi. Onunla geçirdiğimiz tüm harika zamanları düşünün" diyen Cruise, "Bir sonraki yolculuğunda sana iyi şanslar diliyorum" diye seslendi.

        'Top Gun' filmindeki 'Iceman' rolünün yanı sıra 'Batman Forever'daki Batman karakteri ve 'The Doors'daki Jim Morrison rolüyle de tanınan Kilmer'a 2014'te gırtlak kanseri teşhisi konmuştu. Sanatçı, iki trakeotomi geçirmiş ve sesini kaybetmişti. Kilmer, zatürre nedeniyle hayatını kaybetti.

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        #Tom Cruise
        #Val Kilmer
        #Top Gun
        #ölüm

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