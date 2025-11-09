Tom Cruise 19 yıldır Dakota Fanning'e ayakkabı hediye ediyor

Dakota Fanning'in Tom Cruise ile sonsuza dek sürecek bir arkadaşlığı var. 63 yaşındaki aksiyon yıldızı ve 31 yaşındaki son dönemin popüler oyuncusu Fanning, 2005 yapımı uzaylı istilası filmi 'Dünyalar Savaşı'nda baba ve kızını canlandırmıştı.

Fanning, daha önce verdiği bir röportajda, Tom Cruise'un kendisine her yıl doğum gününde ayakkabı gönderdiğini söylemişti. Önceki gün katıldığı 'Watch What Happens Live' programında, sunucu Andy Cohen, Fanning'e bu geleneksel ayakkabı hediyesinin her yıl gelip gelmediğini sordu. Fanning de "Evet gönderiyor" diye yanıt verdi.

Andy Cohen, Tom Cruise'un, genç oyuncuya ne tür ayakkabılar gönderdiğini açıklamasını istediğinde, Dakota Fanning'den, "Gerçekten güzel ayakkabılar" karşılığını aldı.

Programın diğer konuğu Brittany Snow, Tom Cruise'un çocukluğundan bu yana ayakkabı hediye ettiği Fanning'in değişen ayakkabı numarasını bilip bilmediğini sordu. Dakota Fanning de "Yıllar içinde değişti ve Tom buna uyum sağladı" diye yanıtladı.

Fanning, 2024 yazında katıldığı bir TV programında, 12 yaşından bu yana Cruise'un kendisine doğum günü hediyesi aldığını anlatmıştı. "'Dünyalar Savaşı' filminde birlikte çalışırken 11 yaşına girmiştim ve Tom bana ilk cep telefonumu doğum günümde hediye etmişti" diyen Fanning, o yaşından bugüne kadar Cruise'un kendisinin 23 Şubat'taki doğum gününü es geçmediğini söylemiş ve "Cep telefonundan sonra şimdi bana her yıl ayakkabı gönderiyor" demişti.

"Küçükken ayakkabılara bayılırdım ve en küçük yetişkin ayakkabılarını giyebilmeye başladığımda 'Dünyalar Savaşı' filminin basın turundaydım" diyen Fanning, "Ayakkabılarım beni çok heyecanlandırıyordu. İşte o doğum günümden bu yana Tom bana her yıl ayakkabı gönderiyor" ifadesini kullanmıştı.