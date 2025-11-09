Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Tom Cruise 19 yıldır Dakota Fanning'e ayakkabı hediye ediyor - magazin haberleri

        Tom Cruise 19 yıldır Dakota Fanning'e ayakkabı hediye ediyor

        Tom Cruise, Dakota Fanning'e 12 yaşında göndermeye başladığı ayakkabı hediyesini, hiçbir doğum gününde atlamıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2025 - 12:50 Güncelleme: 09.11.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        19 yıldır aynı hediyeyi gönderiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dakota Fanning'in Tom Cruise ile sonsuza dek sürecek bir arkadaşlığı var. 63 yaşındaki aksiyon yıldızı ve 31 yaşındaki son dönemin popüler oyuncusu Fanning, 2005 yapımı uzaylı istilası filmi 'Dünyalar Savaşı'nda baba ve kızını canlandırmıştı.

        Fanning, daha önce verdiği bir röportajda, Tom Cruise'un kendisine her yıl doğum gününde ayakkabı gönderdiğini söylemişti. Önceki gün katıldığı 'Watch What Happens Live' programında, sunucu Andy Cohen, Fanning'e bu geleneksel ayakkabı hediyesinin her yıl gelip gelmediğini sordu. Fanning de "Evet gönderiyor" diye yanıt verdi.

        REKLAM

        Andy Cohen, Tom Cruise'un, genç oyuncuya ne tür ayakkabılar gönderdiğini açıklamasını istediğinde, Dakota Fanning'den, "Gerçekten güzel ayakkabılar" karşılığını aldı.

        Programın diğer konuğu Brittany Snow, Tom Cruise'un çocukluğundan bu yana ayakkabı hediye ettiği Fanning'in değişen ayakkabı numarasını bilip bilmediğini sordu. Dakota Fanning de "Yıllar içinde değişti ve Tom buna uyum sağladı" diye yanıtladı.

        Fanning, 2024 yazında katıldığı bir TV programında, 12 yaşından bu yana Cruise'un kendisine doğum günü hediyesi aldığını anlatmıştı. "'Dünyalar Savaşı' filminde birlikte çalışırken 11 yaşına girmiştim ve Tom bana ilk cep telefonumu doğum günümde hediye etmişti" diyen Fanning, o yaşından bugüne kadar Cruise'un kendisinin 23 Şubat'taki doğum gününü es geçmediğini söylemiş ve "Cep telefonundan sonra şimdi bana her yıl ayakkabı gönderiyor" demişti.

        "Küçükken ayakkabılara bayılırdım ve en küçük yetişkin ayakkabılarını giyebilmeye başladığımda 'Dünyalar Savaşı' filminin basın turundaydım" diyen Fanning, "Ayakkabılarım beni çok heyecanlandırıyordu. İşte o doğum günümden bu yana Tom bana her yıl ayakkabı gönderiyor" ifadesini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Dakota Fanning
        #Tom Cruise
        #ayakkabı
        #hediye
        #doğum günü

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        15 yaşında direksiyona geçti! İki çocuk öldü!
        15 yaşında direksiyona geçti! İki çocuk öldü!
        Dehşet evine kepçe!
        Dehşet evine kepçe!
        Suriye–ABD ilişkilerinde kontrollü normalleşme dönemi
        Suriye–ABD ilişkilerinde kontrollü normalleşme dönemi
        Okan Buruk kararını verdi: İşte Cimbom'un 11'i
        Okan Buruk kararını verdi: İşte Cimbom'un 11'i
        Bidonlarda ceset parçaları! Mezarlıkta korkunç manzara!
        Bidonlarda ceset parçaları! Mezarlıkta korkunç manzara!
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i!
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk parasını neye harcıyor?
        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk parasını neye harcıyor?
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Yağmur az, sis ve pus var
        Yağmur az, sis ve pus var
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Bir saniye için bir ömür kaybedilmesin
        Bir saniye için bir ömür kaybedilmesin
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Kaliteli uykunun gizli formülü
        Kaliteli uykunun gizli formülü
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Habertürk Anasayfa