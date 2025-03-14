Tolunoğulları hükümdarları, özellikle Ahmed bin Tolun ve oğlu Humareveyh dönemlerinde büyük başarılara imza atmışlardır. Tolunoğulları sınırları, en geniş döneminde Mısır, Suriye, Filistin ve Lübnan topraklarını içine almıştır. Peki, Tolunoğulları ne zaman ve nerede kuruldu, nasıl güçlendi ve devletin yıkılışına kim sebep oldu? Ayrıntılar yazımızın devamında…

Tolunoğulları, Türklerin İslam coğrafyasında kurduğu ilk bağımsız devletlerden biri olarak dikkat çeker. Tolunoğulları ne zaman kuruldu? sorusuna yanıt olarak, devletin 868 yılında kurulduğu söylenebilir. Tolunoğulları nerede kuruldu? denildiğinde ise, bugünkü Mısır ve Suriye topraklarında bağımsız bir yönetim oluşturdukları bilinmektedir. Devletin kurucusu olan Ahmed bin Tolun, Abbasi Halifesi tarafından Mısır’a vali olarak atanmış, ancak kısa sürede bağımsızlığını ilan ederek güçlü bir yönetim kurmuştur. Tolunoğulları özellikleri, Mısır’da büyük imar faaliyetleri yapmaları, ekonomik refahı artırmaları ve güçlü bir ordu kurmalarıyla bilinir. Devlet, Abbasilerden bağımsız hareket etmiş ve bölgeyi uzun yıllar güçlü bir şekilde yönetmiştir. Ancak, zamanla iç karışıklıklar, ekonomik sıkıntılar ve Abbasilerin saldırıları devleti zayıflatmıştır. Peki, Tolunoğulları Devleti nasıl sona erdi ve son hükümdar kimdi? İşte detaylar…

REKLAM advertisement1

REKLAM

TOLUNOĞULLARI KURUCUSU VE DEVLETİN KURULUŞU

Tolunoğulları kurucusu, Ahmed bin Tolun’dur. Aslen Türk kökenli bir komutan olan Ahmed bin Tolun, Abbasi ordusunda önemli bir yer edinmiş ve Mısır’a vali olarak atanmasının ardından bağımsız bir devlet kurmuştur.

Kuruluş yılı: 868

Kurucu: Ahmed bin Tolun

Kuruluş yeri: Mısır

Başkent: Fustat (Kahire’nin ilk şekli)

Bağımsızlık ilanı: Abbasi Halifeliği’nden ayrılarak

Hedefi: Bölgesel yönetimde özerklik sağlamak ve bağımsız bir güç olmak

Tolunoğulları, bağımsız bir Türk hanedanlığı olarak Mısır ve çevresinde etkili bir yönetim oluşturmuştur.

TOLUNOĞULLARI TARİHİ VE YÜKSELİŞİ

Tolunoğulları tarihi, Mısır’da kurulan ilk bağımsız Türk devleti olarak önemli bir yere sahiptir. Devletin yükselişi Ahmed bin Tolun’un yönetimindeki reformlarla başlamıştır.

REKLAM 868 yılında Abbasi yönetiminden bağımsızlığını ilan etti.

Mısır ve Suriye topraklarını kontrol altına aldı.

Ticaret ve tarım faaliyetlerini güçlendirdi.

Fustat şehrinde önemli altyapı çalışmaları yapıldı.

Büyük hastaneler, camiler ve sulama sistemleri inşa edildi.

Orduyu güçlendirdi ve Abbasilerle mücadele etti. Bu dönemde, Mısır ekonomisi canlanmış ve devlet büyük bir refaha ulaşmıştır. TOLUNOĞULLARI ÖZELLİKLERİ Tolunoğulları özellikleri, güçlü ekonomi, bağımsız yönetim anlayışı ve mimari alandaki gelişmeleriyle ön plana çıkar. Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam devleti olması.

Abbasilerden bağımsız hareket eden ilk Müslüman Türk devleti olması.

Bölgedeki ticaret yollarını kontrol etmesi.

Fustat ve Kahire çevresinde büyük yapılar inşa etmesi.

Tarım, sulama sistemleri ve ekonomik reformlarla bölgeyi zenginleştirmesi.

Orduyu büyük ölçüde Türk askerlerinden oluşturması.

Abbasi baskısına karşı bağımsızlık mücadelesi vermesi. Bu özellikleriyle Tolunoğulları, Mısır’da kalıcı bir miras bırakmıştır. TOLUNOĞULLARI HÜKÜMDARLARI VE ÖNEMLİ İSİMLER REKLAM Tolunoğulları hükümdarları, devletin kuruluşundan yıkılışına kadar geçen süreçte bölgeyi yöneten önemli isimlerden oluşmaktadır. Ahmed bin Tolun (868-884): Devletin kurucusu ve en güçlü hükümdarı.

Humareveyh (884-896): Devletin en parlak dönemini yaşatan hükümdar.

Ebu’l-Ceyş (896-904): Abbasilerle mücadele eden son güçlü hükümdarlardan biri.

Şeyban bin Ahmed (904-905): Devletin son hükümdarı olup Abbasiler tarafından devrilmiştir. Bu hükümdarlar, Tolunoğulları’nın bağımsızlığını korumak için önemli mücadeleler vermiştir. TOLUNOĞULLARI SINIRLARI VE YIKILIŞI Tolunoğulları sınırları, en güçlü dönemlerinde Mısır’dan Suriye’ye kadar uzanmıştır. Ancak zamanla Abbasilerle yaşanan savaşlar devletin çöküşünü hızlandırmıştır. En geniş sınırları: Mısır, Suriye, Filistin ve Lübnan bölgeleri.

İç karışıklıklar: Devlet yönetiminde zayıflıkların başlaması.

Abbasilerle savaşlar: Halife Muktedir döneminde Abbasiler saldırıya geçti.

904-905 yılları: Abbasiler, Mısır’a girerek Tolunoğulları’na son verdi. TOLUNOĞULLARI DEVLETİNE SON VEREN KİMDİR? Tolunoğulları Devleti’ne son veren kimdir? Abbasiler, 905 yılında düzenledikleri saldırılarla devlete son vermiştir. Abbasiler, Şeyban bin Ahmed’i devirmiştir.

Devletin yönetimi tamamen Abbasi Halifeliği’ne bağlanmıştır.

Türk hâkimiyeti bir süre zayıflasa da ilerleyen dönemlerde yeniden güçlenmiştir. Tolunoğulları, Mısır’da kurulan ilk bağımsız Türk-İslam devleti olarak tarihe geçmiştir. Devlet, bağımsızlık mücadelesi vermiş ve Mısır’a büyük bir miras bırakmıştır. Abbasiler tarafından yıkılmış olsa da, bölgedeki Türk-İslam varlığı uzun süre devam etmiştir.