Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Tarih Tolunoğulları kurucusu, tarihi, özellikleri ve hükümdarları: Tolunoğulları devletine son veren kimdir? htrh

        Tolunoğulları kurucusu, tarihi, özellikleri ve hükümdarları: Tolunoğulları devletine son veren kimdir?

        Türklerin kurduğu ilk Müslüman devletlerden biri olan Tolunoğulları, Mısır'da kurularak bölgeye büyük bir etki bırakmıştır. Tolunoğulları tarihi, 9. yüzyılda Mısır'ı Abbasilerden bağımsız hale getiren bir Türk hanedanı olarak dikkat çeker. Tolunoğulları kurucusu, Abbasi ordusunda görev yapan Ahmed bin Tolun'dur. Tolunoğulları özellikleri, bölgedeki tarımı, ticareti ve sanatı geliştirerek Mısır'da güçlü bir devlet yapısı oluşturmasıdır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 16:29 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tolunoğulları kurucusu ve tarihi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tolunoğulları hükümdarları, özellikle Ahmed bin Tolun ve oğlu Humareveyh dönemlerinde büyük başarılara imza atmışlardır. Tolunoğulları sınırları, en geniş döneminde Mısır, Suriye, Filistin ve Lübnan topraklarını içine almıştır. Peki, Tolunoğulları ne zaman ve nerede kuruldu, nasıl güçlendi ve devletin yıkılışına kim sebep oldu? Ayrıntılar yazımızın devamında…

        Tolunoğulları, Türklerin İslam coğrafyasında kurduğu ilk bağımsız devletlerden biri olarak dikkat çeker. Tolunoğulları ne zaman kuruldu? sorusuna yanıt olarak, devletin 868 yılında kurulduğu söylenebilir. Tolunoğulları nerede kuruldu? denildiğinde ise, bugünkü Mısır ve Suriye topraklarında bağımsız bir yönetim oluşturdukları bilinmektedir. Devletin kurucusu olan Ahmed bin Tolun, Abbasi Halifesi tarafından Mısır’a vali olarak atanmış, ancak kısa sürede bağımsızlığını ilan ederek güçlü bir yönetim kurmuştur. Tolunoğulları özellikleri, Mısır’da büyük imar faaliyetleri yapmaları, ekonomik refahı artırmaları ve güçlü bir ordu kurmalarıyla bilinir. Devlet, Abbasilerden bağımsız hareket etmiş ve bölgeyi uzun yıllar güçlü bir şekilde yönetmiştir. Ancak, zamanla iç karışıklıklar, ekonomik sıkıntılar ve Abbasilerin saldırıları devleti zayıflatmıştır. Peki, Tolunoğulları Devleti nasıl sona erdi ve son hükümdar kimdi? İşte detaylar…

        REKLAM

        TOLUNOĞULLARI KURUCUSU VE DEVLETİN KURULUŞU

        Tolunoğulları kurucusu, Ahmed bin Tolun’dur. Aslen Türk kökenli bir komutan olan Ahmed bin Tolun, Abbasi ordusunda önemli bir yer edinmiş ve Mısır’a vali olarak atanmasının ardından bağımsız bir devlet kurmuştur.

        • Kuruluş yılı: 868
        • Kurucu: Ahmed bin Tolun
        • Kuruluş yeri: Mısır
        • Başkent: Fustat (Kahire’nin ilk şekli)
        • Bağımsızlık ilanı: Abbasi Halifeliği’nden ayrılarak
        • Hedefi: Bölgesel yönetimde özerklik sağlamak ve bağımsız bir güç olmak

        Tolunoğulları, bağımsız bir Türk hanedanlığı olarak Mısır ve çevresinde etkili bir yönetim oluşturmuştur.

        TOLUNOĞULLARI TARİHİ VE YÜKSELİŞİ

        Tolunoğulları tarihi, Mısır’da kurulan ilk bağımsız Türk devleti olarak önemli bir yere sahiptir. Devletin yükselişi Ahmed bin Tolun’un yönetimindeki reformlarla başlamıştır.

        REKLAM
        • 868 yılında Abbasi yönetiminden bağımsızlığını ilan etti.
        • Mısır ve Suriye topraklarını kontrol altına aldı.
        • Ticaret ve tarım faaliyetlerini güçlendirdi.
        • Fustat şehrinde önemli altyapı çalışmaları yapıldı.
        • Büyük hastaneler, camiler ve sulama sistemleri inşa edildi.
        • Orduyu güçlendirdi ve Abbasilerle mücadele etti.

        Bu dönemde, Mısır ekonomisi canlanmış ve devlet büyük bir refaha ulaşmıştır.

        TOLUNOĞULLARI ÖZELLİKLERİ

        Tolunoğulları özellikleri, güçlü ekonomi, bağımsız yönetim anlayışı ve mimari alandaki gelişmeleriyle ön plana çıkar.

        • Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam devleti olması.
        • Abbasilerden bağımsız hareket eden ilk Müslüman Türk devleti olması.
        • Bölgedeki ticaret yollarını kontrol etmesi.
        • Fustat ve Kahire çevresinde büyük yapılar inşa etmesi.
        • Tarım, sulama sistemleri ve ekonomik reformlarla bölgeyi zenginleştirmesi.
        • Orduyu büyük ölçüde Türk askerlerinden oluşturması.
        • Abbasi baskısına karşı bağımsızlık mücadelesi vermesi.

        Bu özellikleriyle Tolunoğulları, Mısır’da kalıcı bir miras bırakmıştır.

        TOLUNOĞULLARI HÜKÜMDARLARI VE ÖNEMLİ İSİMLER

        REKLAM

        Tolunoğulları hükümdarları, devletin kuruluşundan yıkılışına kadar geçen süreçte bölgeyi yöneten önemli isimlerden oluşmaktadır.

        • Ahmed bin Tolun (868-884): Devletin kurucusu ve en güçlü hükümdarı.
        • Humareveyh (884-896): Devletin en parlak dönemini yaşatan hükümdar.
        • Ebu’l-Ceyş (896-904): Abbasilerle mücadele eden son güçlü hükümdarlardan biri.
        • Şeyban bin Ahmed (904-905): Devletin son hükümdarı olup Abbasiler tarafından devrilmiştir.

        Bu hükümdarlar, Tolunoğulları’nın bağımsızlığını korumak için önemli mücadeleler vermiştir.

        TOLUNOĞULLARI SINIRLARI VE YIKILIŞI

        Tolunoğulları sınırları, en güçlü dönemlerinde Mısır’dan Suriye’ye kadar uzanmıştır. Ancak zamanla Abbasilerle yaşanan savaşlar devletin çöküşünü hızlandırmıştır.

        • En geniş sınırları: Mısır, Suriye, Filistin ve Lübnan bölgeleri.
        • İç karışıklıklar: Devlet yönetiminde zayıflıkların başlaması.
        • Abbasilerle savaşlar: Halife Muktedir döneminde Abbasiler saldırıya geçti.
        • 904-905 yılları: Abbasiler, Mısır’a girerek Tolunoğulları’na son verdi.

        TOLUNOĞULLARI DEVLETİNE SON VEREN KİMDİR?

        Tolunoğulları Devleti’ne son veren kimdir? Abbasiler, 905 yılında düzenledikleri saldırılarla devlete son vermiştir.

        • Abbasiler, Şeyban bin Ahmed’i devirmiştir.
        • Devletin yönetimi tamamen Abbasi Halifeliği’ne bağlanmıştır.
        • Türk hâkimiyeti bir süre zayıflasa da ilerleyen dönemlerde yeniden güçlenmiştir.

        Tolunoğulları, Mısır’da kurulan ilk bağımsız Türk-İslam devleti olarak tarihe geçmiştir. Devlet, bağımsızlık mücadelesi vermiş ve Mısır’a büyük bir miras bırakmıştır. Abbasiler tarafından yıkılmış olsa da, bölgedeki Türk-İslam varlığı uzun süre devam etmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Trump'a Netanyahu şikayeti
        Trump'a Netanyahu şikayeti
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        Habertürk Anasayfa