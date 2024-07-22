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        Haberler Spor Transfer Tolgay Arslan'ın yeni durağı Japonya! - Futbol Haberleri

        Tolgay Arslan'ın yeni durağı Japonya!

        Son olarak Avustralya Ligi takımlarından Melbourne City'de forma giyen Tolgay Arslan, Japonya Ligi takımlarından Sanfrecce Hiroshima'ya transfer oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 16:48 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:48
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        Tolgay Arslan'dan sürpriz transfer!
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        Tolgay Arslan, Japonya Ligi takımlarından Sanfrecce Hiroshima'ya transfer oldu.

        Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan tecrübeli orta saha, "Böylesine büyük bir kulüpten gelen teklif beni çok heyecanlandırıyor ve takıma katılıp taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

        Japon ekibi, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu için bonservis bedeli ödemeyecek.

        Süper Lig'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giyen Tolgay Arslan, geçtiğimiz sezon Melbourne City'ye Transfer olmuştu. Deneyimli orta saha kariyerinde çıktığı 495 maçta 76 gol 41 asistlik performans sergiledi

        30 MAÇTA 21 GOLE DİREKT KATKI

        Geride kalan sezonda Melbourne City forması ile 30 maça çıkan tecrübeli futbolcu bu maçlarda 14 gol atıp 7 de gol pası verdi

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