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        Haberler Magazin Tolgahan Sayışman: Dinamiti fazla koymuşlar, ev patladı - Magazin haberleri

        Tolgahan Sayışman: Dinamiti fazla koymuşlar, ev patladı

        Tolgahan Sayışman, başrolünü ezgi Eyüboğlu ile paylaştığı 'Arjen' adlı dizinin galasında sette başlarından geçen bir olayı anlattı. Sayışman, patlama sahnesinde dinamiti fazla koydukları için evi patlattıklarını açıkladı; "Çok ciddi bir prodüksiyon ücreti harcadık"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 10:24 Güncelleme: 26.04.2024 - 10:24
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Gain'de izleyicilerle buluşacak olan 'Arjen' dizisinin galası Maslak Uniq'de gerçekleşti. Tolgahan Sayışman'ın hem yapımcılığını yaptığı hem de başrolünü Ezgi Eyüpoğlu ile paylaştığı proje öncesinde oyuncu ekibi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin sorularına yanıt veren ekip; "Türkiye ekranlarında çok alışılmadık bir hikâye. Eşi benzerine rastlanmamış bir prodüksiyon var. Senaryosu ve prodüksiyonuna çok emek harcanmış bir iş. Çok beğendiğimiz bir projede bu oyuncu ekibi bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

        • 2

          "PATLAMA SAHNESİ ÇEKERKEN EV GERÇEKTEN PATLADI"

          Çekim esnasında birçok aksilik yaşadıklarını dile getiren Tolgahan Sayışman, sette yaşadıkları bir kazayı anlattı. Sayışman; "Bir evde patlama sahnesi çekilecekti. Ben çok beğenmemiştim o sahneyi. Benim de bir işim vardı, ben de bu durumdan rahatsız olmayayım diye tekrardan çekmişler ve dinamiti bir sonrakinde fazla koymuşlar. Ev patlamış oldu ve biz de bir ev sahibi olmuş olduk. Kimse har vurup harman savurmadı ama çok ciddi bir prodüksiyon ücreti harcadık" dedi.

        • 3

          "ÇOK GÜZEL BİR BABA VE İYİ BİR EŞ"

          Almeda Abazi de eşi Tolgahan Sayışman'dan şöyle bahsetti: Ne kadar çalıştığını, ne kadar stres yaptığını ben biliyorum. Gece - gündüz çalışıyor ve çalışmayı seviyor. Mütevazı olamayacağım, bazen çocuklar aşırı özlüyor. Tolga çocuklar ile harika vakit geçirdiği için sık sık açığı kapatmaya çalışıyoruz, o çalıştıklarından kalan zamanda. Çok güzel bir baba ve çok güzel bir eş. İyi ki var.

        • 4

          İki çocuğun ardından setlere ara veren Almeda Abazi; "Tam çocuklar büyüdü diyorum ama onlar büyüdükçe başka şeyler çıkıyor. İyice büyüsünler mutlaka projemiz olacak" diye konuştu. Bunun üzerine Tolgahan Sayışman ise, "Ona harika bir proje yapmak istiyorum. İnşallah biraz daha zaman geçince yapacağım" dedi.

        • 5

          Ezgi Eyüboğlu ile Tolgahan Sayışman

        • 6

          Hazal Filiz Küçükköse

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