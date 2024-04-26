Tolgahan Sayışman: Dinamiti fazla koymuşlar, ev patladı

"PATLAMA SAHNESİ ÇEKERKEN EV GERÇEKTEN PATLADI"

Çekim esnasında birçok aksilik yaşadıklarını dile getiren Tolgahan Sayışman, sette yaşadıkları bir kazayı anlattı. Sayışman; "Bir evde patlama sahnesi çekilecekti. Ben çok beğenmemiştim o sahneyi. Benim de bir işim vardı, ben de bu durumdan rahatsız olmayayım diye tekrardan çekmişler ve dinamiti bir sonrakinde fazla koymuşlar. Ev patlamış oldu ve biz de bir ev sahibi olmuş olduk. Kimse har vurup harman savurmadı ama çok ciddi bir prodüksiyon ücreti harcadık" dedi.