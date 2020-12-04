Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İkinci kez babalık heyecanı yaşayan Tolgahan Sayışman gazetecilerle ayak üstü sohbet etti. Eşi Almeda'nın ikinci çocuklarına hamile olduğu paylaşımı kendisine hatırlatılan Sayışman, "Bizim için de sürpriz oldu. Aslında eşim ilk belirtileri gördüğünde gebelik testi yaptı ama sonuç vermedi. Daha sonra kontrol için hastaneye gittiğinde ortaya çıktı" dedi.