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        Haberler Yaşam Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen kimdir?

        Tolga Savacı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberini eşi Nermin Bezmen duyurdu. Sevenlerini üzen açıklamanın ardından Nermin Bezmen'in hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Nermin Bezmen kimdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 15:42 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:42
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        • 1

          Tolga Savacı'nın ani vefat haberi sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Ünlü oyuncunun ölüm haberini eşi Nermin Bezmen duyurdu. Haberin duyulmasının ardından Nermin Bezmen'in kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Nermin Bezmen kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        • 2

          NERMİN BEZMEN KİMDİR?

          Roman yazarı olan Nermin Bezmen, 30 Nisan 1954 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Atatürk Kız Lisesinde okurken, son sınıfta AFS bursuyla Amerika'ya gitti. Öğrenimini tamamlamasının ardından Türkiye'ye döndü. Sultanahmet Sevk ve İdarecilik Yüksek Okuluna devam ederek 1974 yılında mezun oldu. 1975 yılının Ocak ayında 21 yaşındayken, yanında çalıştığı 39 yaşındaki iş adamı Pamir Bezmen'le evlendi. Evliliğinden iki çocuğu olan Bezmen, 29 Ocak 2009'da eşi Pamir Bezmen'i (73 yaşında) kaybetti. 2015 yılında oyuncu Tolga Savacı ile evlendi ve ABD'nin New Jersey eyaletine yerleşti.

        • 3

          İLK ROMANI KURT SEYT

          Bezmen televizyon sunuculuğu, dergi yazarlığı ve halkla ilişkiler faaliyetleri yürüttü ve geleneksel Türk sanatları ile ilgilendi. Kendi atölyesinde yetişkin ve çocuklara resim dersi verdi.

          1991 yılında roman yazmaya başladı. Anne tarafından dedesi olan Kurt Seyt'in hikâyesini araştırarak roman hâline getirdi. Bunun dışında, popüler edebiyat dalında rağbet gören pek çok kitap yazdı.

        • 4

          NERMİN BEZMEN'İN ESERLERİ

          Kurt Seyt & Shura - 1992

          Zihnimin Kanatları - 1995

          Mengene Göçmenleri - 1996

          Turkuaz'a Dönüş Bilge Nadir- Nevzat'ın Anılarından Asil Nadir Gerçeği - 1997

          Kırk Kırık Küp (Hikâye) 1999

          Bir Gece Yolculuğu - 1999

          Bir Duayen'in Hatıratı: Fuad Bezmen - 2002

          Sır - 2006

          Aurora'nın İncileri - 2007

          Sırça Tuzak - 2007

          Bizim Gizli Bahçemizden - 2009

          Gönderilmeyen Aşk - 2010

          Dedem Kurt Seyit ve Ben - 2014

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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