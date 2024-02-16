Tolga Şardan için 5 yıla kadar hapis istemi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Ekim 2023 tarihinde T24 isimli internet haber sitesinde, Tolga Şardan tarafından "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var" başlıklı yazının yayınlandığı belirtildi.

DHA'nın haberine göre yazının incelenmesinin ardından Şardan hakkında, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan resen soruşturma başlatılarak ikametinin Ankara'da bulunması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan talimatla gözaltına alındığı kaydedildi.

"KULİSLERDEN ELDE ETTİĞİM BİLGİLERİ KALEME ALDIM"

Şardan'ın savunmasına yer verilen iddianamede, "Haberin kamuoyunun bilgisi dahilinde olan güncel bir konu olduğunu, konunun başlangıcının İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın kamuoyuna yansıyan dilekçesi olduğunu, bu olayın kamuoyunda geniş yankı uyandırması üzerine ismini vermek istemediği farklı kaynaklardan gelişmeleri takip ettiğini, gazetecilik mesleğinin temel kurallarından birinin de fikri takip olduğunu, kulislerden elde ettiği bilgileri yazısında kaleme aldığını, kulislerde yazdıklarından çok daha fazla bilgiler olduğunu, yazının içinde taraf olarak görülen Cumhurbaşkanı makamı ve MİT Başkanlığı tarafından herhangi bir yalanlama veya açıklama yapılmadığını" belirterek suçlamaları reddettiği anlatıldı.

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YAZIYA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Soruşturma kapsamında adresinde arama yapılarak delillerin muhafazasına karar verilen Şardan'ın yazısı hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince 2 Kasım 2023'te erişimin engellenmesi ve yayından çıkarılması kararı verildiği ifade edildi. El konulan dijital materyallerin incelendiği, dosya kapsamında herhangi bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

MİT'İN CEVABI DA İDDİANAMEDE YER ALDI

İddianamede, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) soruşturmaya konu köşe yazısı içeriğinde kurumları tarafından hazırlandığı iddia edilen bir rapor olup olmadığının sorulduğu, MİT'in 17 Kasım 2023 tarihli cevabında, teşkilatları tarafından hazırlanmış bir rapora rastlanılmadığının belirtildiği vurgulandı.

ADALET BAKANLIĞINDAN SORUŞTURMA İZNİ ALINDI

İddianamede, Tolga Şardan'ın yazı içeriğine yer verilerek "...yargıdaki çürüme" şeklindeki ifadelerinin de "Devletin Yargı Organlarını Aşağılama" suçu kapsamında kaldığı ve TCK 301/1. maddesi kapsamında yürütülen soruşturmaların Adalet Bakanlığı'ndan 'soruşturma izni' alınması gerekmesi nedeniyle, bu suç açısından dosyanın ayrıldığı kaydedildi. Bakanlığın soruşturma izni vermesinin ardından hukuki ve fiili irtibat nedeniyle dosyaların birleştirildiği kaydedildi.

DELİL SUNAMADIĞI VURGULANDI

İddianamede, Tolga Şardan'ın internet sitesi üzerinden yayınladığı köşe yazısı içeriğinde, MİT tarafından 'yargı raporu' adı altında rapor düzenlendiği şeklinde kesin yargı içeren cümlelerin yer aldığı, Şardan'ın her ne kadar yazısında yer alan bilgileri teyit ederek yayınladığı iddia edilmiş ise de soruşturma dosyasına buna ilişkin herhangi bir delil sunamadığı belirtildi.

"YARGI TEŞKİLATINI ZAN ALTINDA BIRAKTIĞI"

Ancak MİT'in cevabında böyle bir rapor olmadığının açıkça belirtildiği kaydedilen iddianamede, köşe yazısı içeriğinde yer alan ve adliyelerde usulsüz ve yasaya aykırı olarak işlemler yapıldığı iddiasının halkın devlet kurumlarına olan güvenini olumsuz etkileyeceği, bu bilginin kamu düzeni ile ilgili olduğu ve halkı yanıltıcı mahiyette olduğu, kamu barışını bozmaya elverişli olduğu, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunun yasal unsurlarının oluştuğu anlatıldı. İddianamede, köşe yazısında doğrudan devletin yargı organlarında usulsüz ve yasaya aykırı işlemler yapılarak kararlar verildiği ifadelerinin bir bütün olarak yargı teşkilatını zan altında bıraktığı ve toplumda yargı teşkilatına olan güveni zedeler mahiyette olduğu ve devletin yargı organlarını aşağılama kastıyla hareket ettiği öne sürüldü.

5 GÜN TUTUKLU KALDI

Sözlerinin hakaret içerikli olduğu vurgusu yapılan iddianamede, internet sitesi üzerinden yapmış olması ve köşe yazısının çok sayıda kişi tarafından görülmüş olması nedeniyle aleniyet unsurunun gerçekleştiği ifade edildi. 1 Kasım'da tutuklanan ve 6 Kasım'da tahliyesine karar verilen Şardan'ın "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" ve "Devletin Yargı Organlarını Alenen Aşağılama" suçlarından toplam 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi. Şardan hakkındaki iddianame kabul edilirse İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.