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Tolga Polat kimdir, kaç yaşında nereli? Tolga Polat'ın kısaca hayatı

Tolga Polat kimdir? sorusu gündemin en önemli sorusu durumunda. Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, avukat olan erkek kardeşi Altuğ ve annesi İkbal Polat'ı, tabancayla vurarak öldürdü. Türkiye gündemine oturan bu olayla birlikte Tolga Polat'ın kısaca hayatını sizler için hazırladık.

12.08.2020 - 10:56 | Güncelleme: ABONE OL
Tolga Polat

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan annesinin evinde, babasının gözlerinin önünde, annesi ve erkek kardeşini silahla vurarak öldürdü. Peki Tolga Polat kimdir, kaç yaşında nereli? Tolga Polat'ın kısaca hayatı...

TOLGA POLAT KİMDİR?

Vali Yardımcısı Tolga Polat; 1975 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana İlinde tamamladıktan sonra 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazanarak 1996 yılında mezun oldu. 1997 yılında Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulunda askerlik görevini yaptı.

1998 yılında Maliye Bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak, Adana Defterdarlığında Milli Emlak Müdürlüğünde memuriyet hayatına başladı. 2000 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Adana-Yumurtalık ve Hatay-Altınözü İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerini yürüttü.

2003 yılındaki Kaymakamlık Kursunu başarı ile tamamlayarak, kurs sonrasında sırasıyla Adana-Aladağ, Kars-Susuz, Niğde-Çamardı Kaymakamlıkları, Bingöl ve Erzincan Vali Yardımcılığı ile Hatay-Yayladağı Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

Vali Yardımcısı Tolga POLAT evli ve 3 çocuk babasıdır.

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