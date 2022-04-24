Tolga Karel'in acı günü

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'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz Ayhan' karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, ABD'ye taşınmıştı. Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.

Ardından Amerika'dan evini alan ve lojistik şirketi kuran Tolga Karel, önceki gün baba acısıyla sarsıldı. 43 yaşındaki Karel'in babası Tufan Karel, hayata veda etti.

"BEN GELMEDEN ÖLME' DEMİŞTİM SANA"

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Tolga Karel, üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Babasının fotoğrafını yayınlayan Karel, gönderisine, "Bu dünyadan adam gibi bir adam geçti. Rabbim sana şükürler olsun, onu benim babam olarak dünyaya getirdiğin için. Koca yürekli babam, ışıklar içinde uyu. Ama 'Ben gelmeden ölme' demiştim sana, hani beni bekleyecektin baba..." notunu düştü.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Ardından bir mesaj yayınlayan Karel, şu ifadeleri kullandı:

Tüm dostlarımdan, seven sevmeyen herkesten mesajlar aldım. Allah hepinizden razı olsun. Çok üzgünüm. Arkamdaki gölgem, dağım gitti. Elveda baba...

Tufan Karel'in cenazesi, bugün İstanbul Karacaahmet Şakir Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip defnedilecek.