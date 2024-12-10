Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tolga Karel'in anne özlemi: Anne, seni çok özledim - Magazin haberleri

        Tolga Karel'in anne özlemi: Anne, seni çok özledim

        Tolga Karel, sosyal medya hesabından annesi Bahriye Erol'a olan özlemini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 20:26 Güncelleme: 10.12.2024 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Geçtiğimiz aylarda beşinci kez baba olan ve oyunculuğu bırakarak Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınıp TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel, sosyal medya hesabından annesi Bahriye Erol'a duyduğu özlemi dile getiren bir paylaşımda bulundu.

        • 2

          Tolga Karel, duygusal mesajında şu ifadelere yer verdi; "Beden dediğin sadece bir yansıma ama ruh öyle değil. Gözlerden gelen bir karar, bir bakış bir derin tebessüm, insanı ve insan olmayı gösteren bir anlam arayışı, varoluşun çaresiz çöllerinde açan bir gülümseme her şeye bedeldir. Anne, seni çok özledim"

        • 3

          Tolga Karel'in bu paylaşımı, annesi Bahriye Erol'dan anlamlı bir yanıt aldı. Erol, oğlunun gönderisine şu sözlerle karşılık verdi: "Benim oğlum, sadece yakışıklı değil. Çok değerli, yetenekli, her dalda özgür ruhlu, başarılı, aktif. Yeniliklere açık, özgüvenli. Seni görmek istediğim yerlerde, durumlarda görmenin mutluluğunu yaşıyorum."

          Fotoğraflar: Instagram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'İsrail'in gittiği yol, yol değil'
        'İsrail'in gittiği yol, yol değil'
        MİT'ten Kamışlı'da operasyon
        MİT'ten Kamışlı'da operasyon
        Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Sosyalist model yerine liberal model
        Sosyalist model yerine liberal model
        İsrail, Kuneytra Valiliğine girdi
        İsrail, Kuneytra Valiliğine girdi
        Kobani yakınlarında çatışma
        Kobani yakınlarında çatışma
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        Okan Buruk'un eli daraldı
        Okan Buruk'un eli daraldı
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        Suriye'de 21 yıldır tutukluydu: Düşmanım dahi öyle işkence görmesin
        Suriye'de 21 yıldır tutukluydu: Düşmanım dahi öyle işkence görmesin
        Lavrov: Zelenskiy ne içiyorsa ona göre konuşuyor
        Lavrov: Zelenskiy ne içiyorsa ona göre konuşuyor
        10 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        10 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        "Beşiktaş ile 10 kez oynasak, 8'ini kazanırdık"
        "Beşiktaş ile 10 kez oynasak, 8'ini kazanırdık"
        Şehitlerimizi uğurladık
        Şehitlerimizi uğurladık
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        Habertürk Anasayfa