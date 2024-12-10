Tolga Karel'in anne özlemi: Anne, seni çok özledim
Tolga Karel, sosyal medya hesabından annesi Bahriye Erol'a olan özlemini dile getirdi
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Geçtiğimiz aylarda beşinci kez baba olan ve oyunculuğu bırakarak Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınıp TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel, sosyal medya hesabından annesi Bahriye Erol'a duyduğu özlemi dile getiren bir paylaşımda bulundu.
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Tolga Karel, duygusal mesajında şu ifadelere yer verdi; "Beden dediğin sadece bir yansıma ama ruh öyle değil. Gözlerden gelen bir karar, bir bakış bir derin tebessüm, insanı ve insan olmayı gösteren bir anlam arayışı, varoluşun çaresiz çöllerinde açan bir gülümseme her şeye bedeldir. Anne, seni çok özledim"
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Tolga Karel'in bu paylaşımı, annesi Bahriye Erol'dan anlamlı bir yanıt aldı. Erol, oğlunun gönderisine şu sözlerle karşılık verdi: "Benim oğlum, sadece yakışıklı değil. Çok değerli, yetenekli, her dalda özgür ruhlu, başarılı, aktif. Yeniliklere açık, özgüvenli. Seni görmek istediğim yerlerde, durumlarda görmenin mutluluğunu yaşıyorum."
Fotoğraflar: Instagram
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