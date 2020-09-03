Tolga Çevik tarzı

Ünlü komedyen Tolga Çevik, önceki gün yakın arkadaşı Fırat Parlak ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Çevik, meydan katında bulunan bir restoranda çalışma arkadaşları ile bir araya geldi.

Renkli maske takan ve şalvar giyen ünlü komedyenin neşeli halleri objektiflere böyle yansıdı.