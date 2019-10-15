Tokyo ile Iguana bağlantısı

15 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
'Iguana Tokyo'; ilk filmi 'Sivas' ile birçok ulusal ve uluslararası ödül kazanan Kaan Müjdeci'nin ikinci uzun metraj film projesi. Kaan Müjdeci, çekimlerinin büyük bir bölümü Tokyo'da gerçekleşen 'Iguana Tokyo'yu 'Iguana Tokyo Prologue' adlı bir sanat eserine dönüştürmüş, bu eseri Tokyo Arts and Space Hongo'daki 'Compiling Behaviors, Digesting Actions' başlıklı sergide sanatseverlerle buluşmuştu. Müjdeci'nin sarmal sinema örneği olan 'Iguana Tokyo Epilog' adlı eseri ise, İstanbul'da büyük bir sergiyle sanatseverlerle buluşacak.
69'uncu Cannes Film Festivali kapsamındaki Cannes Atölye - Cannes L'Atelier'e seçilen toplam 15 proje arasında yer alan 'Iguana Tokyo', Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulu'ndan 1 milyon ₺ destek fonu almaya hak kazanmıştı. Japonya'da 1974'ten bu yana Kültür Bakanlığı UNIJAPAN kuruluşu tarafından sağlanan Bunka-cho film fonundan da destek alan film, 76. Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında yer alan Venice Gap Financing katılmıştı. Gelecek vaat eden yapımcı ve yönetmenlerin, sektör profesyonelleriyle bir araya gelmeleri ve projelerini tamamlamaları için gerekli görüşmeleri yapabilmeleri sağlayan markette 'Iguana Tokyo', en çok görüşme talep edilen film olmuştu.
Almanya, Türkiye ve Japonya ortak yapımı olan, başrollerini Saadet Işıl Aksoy ve Ertan Saban ve Deniz Ülkü'nün paylaştığı 'Iguana Tokyo'da Akira Mori de rol alıyor. Kurgusu, 'Sarayın Gözdesi' filmiyle 'En İyi Film Kurgusu Oscar'ı ödülüne aday gösterilen Yorgos Mavropsaridis tarafından yapılan filmin görüntü yönetmenliğini ise 'Altın Ayı' ödülü sahibi 'Beden ve Ruh' filminin görüntü yönetmenliğini üstlenmiş olan Máté Herbai üstleniyor. Müziğini Kazuya Nagaya ve Soundwalk'un yaptığı filmin, sanat yönetmenliğini Meral Efe Yurtseven ve Emre Yurtseven, dijital sanat yönetmenliğini ise Ali Demirel üstleniyor. Kaan Müjdeci ve Ryohei Tsutsui'nin yapımcı, Kanat Doğramacı'nın ise ortak yapımcı olduğu filmin yardımcı yapımcıları arasında ise Tatiana Detlofson, Madlen Kamhi, Tanay Abbasoğlu ve Ali Emir Tapan yer alıyor. Çekimleri Tokyo ve İstanbul'da gerçekleştirilen filmin dili ise Japonca ve Türkçe.
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