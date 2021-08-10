Tokyo'da VakıfBank'tan 13 oyuncu

VakıfBank Spor Kulübü'nün teknik ve sporcu kadrosundan 13 isim Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda yer aldı. Türkiye A Kadın Milli Takımıyla 5 VakıfBank oyuncusu ve teknik ekipten 4 isim müsabakalarda boy gösterirken; ABD formasıyla 2, Brezilya’da 1 sporcu, Güney Kore’de ise 1 teknik personel VakıfBank’ı olimpiyat oyunlarında temsil etti.
3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın teknik ve sporcu kadrosundan 13 isim, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele etti.
Tarihinde ilk kez olimpiyat oyunlarında çeyrek finale yükselen Türkiye A Kadın Milli Takımı kadrosunda yer bulan VakıfBanklı isimler; Cansu Özbay, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş ve Kübra Akman oldu. Milliler, VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti yönetiminde olimpiyatlarda boy gösterirken, teknik kadroda da VakıfBank’tan Ahmetcan Erşimşek, Fatih Yağcı ve Georgi Vasilev Bivolarski yer aldı.
Meryem Boz sayı kralı, Zehra Güneş blok kralı oldu
Türkiye A Kadın Milli Takımında VakıfBank oyuncusu Meryem Boz; 69 hücum, 6 blok ve 2 servis sayısı ile toplamda 77 sayıya ulaştı ve millilerin en skorer ismi olmayı başardı. Takımın en çok sayı bulan ikinci oyuncusu ise 42 hücum, 29 blok ve 3 servis sayısı ile 74 sayı kaydeden Zehra Güneş oldu. VakıfBanklı orta oyuncu 29 bloğu ile turnuvanın en çok blok ismi unvanını da elde etti.
ABD – Brezilya finalinde 3 VakıfBanklı
Amerika Birleşik Devletleri’nin, Brezilya’yı yenerek altın madalyaya uzandığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda final maçında 3 VakıfBank oyuncusu boy gösterdi. Chiaka Ogbogu ve Michelle Bartsch Hackley, ABD ile altın madalyaya uzanırken; Gabriela Braga Guimares ise Brezilya ile gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, Michelle Bartsch Hackley turnuvadaki performansı ile Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Rüya Takımı’na seçildi.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nı 4. sırada tamamlayan Güney Kore’de ise VakıfBank Yardımcı Antrenörü Cesar Hernandez Gonzalez teknik kadroda olimpiyat heyecanını yaşadı.
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