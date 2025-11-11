Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuruları başladı. Başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar, başvurularını e-Devlet'ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla belirtilen tarihlerde yapabilecek. Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için de 127 bin TL olma şartı bulunuyor. Peki, "TOKİ taksitleri ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut aylık ödeme ne kadar olacak, aylık taksit ödemesi artacak mı, sabit mi?" İşte detaylar...