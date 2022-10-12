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TOKİ arsa başvuru ekranı ile TOKİ arsa başvuruları nasıl yapılır, koşulları neler? 2022 TOKİ arsa yerleri ilçeleri nerede?

TOKİ arsa listesi güncellendi! İşte TOKİ arsa ödeme planı ve başvuru şartları

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut düzenlemesi olarak değerlendirilen TOKİ projesinin ikinci kısmını oluşturan "TOKİ İlk Evim Arsa Projesi" ile arsa başvuruları 10 Ekim Pazartesi günü itibarıyla başladı. Başvuruların başlamasıyla TOKİ arsa fiyatları ve yerlerin listesi merak konusu oldu. İşte detaylar...

12.10.2022 - 15:14 | Güncelleme: ABONE OL

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği Kabine Toplantısı sonrasında detayları açıklanan TOKİ arsa projesinde arsa yerleri listesi, fiyatlar ve taksit ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Projeye başvurmak isteyen vatandaşlar ise başvruu tarihlerini ve şartlarını merak ediyor. İşte 2022 TOKİ ilçe ilçe arsa listesi ve ödeme planı...

  • TOKİ ARSA BAŞVURULARI BAŞLADI! 

    TOKİ 'İlk Evim İlk İşyerim' projesi kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular alınıyor. TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim Pazartesi günü başladı. İlk Evim Arsa başvuruları 7 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.

  • TC KİMLİK DETAYINA DİKKAT!

    TC Kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar bugün başvuru yapabiliyor. "İlk Evim Arsa Projesi kapsamında "müstakil" ve "müşterek" arsa başvuruları 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak olup 7 Kasım 2022 Pazartesi gün sonuna kadar devam edecektir. Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacaktır. T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

    0 olan vatandaşlar 10 Ekim 2022 Pazartesi ve 11 Ekim 2022 Salı,

    2 olan vatandaşlar 12 Ekim 2022 Çarşamba,

    4 olan vatandaşlar 13 Ekim 2022 Perşembe,

    6 olan vatandaşlar 14 Ekim 2022 Cuma,

    8 olan vatandaşlar 15 Ekim 2022 Cumartesi

  • TOKİ ARSA BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

    TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası Şubelerinden gerçekleştirilecektir.

  • TOKİ ARSA YERLERİ BELLİ OLDU! İŞTE İLÇE İLÇE LİSTE

    İlk evim ilk iş yerim proje kapsamında 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular alınacak. 

    ADANA
    Merkez, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık

    ADIYAMAN
    Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger,Gölbaşı, Kahta, Samsat,Sincik, Tut

    AFYONKARAHİSAR
    Merkez, Başmakçı, Bayat, Blovadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye,İscehisar, Kızılören, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut

    AĞRI
    Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak,

    AKSARAY
    Merkez, Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi, Sultanhanı

    AMASYA
    Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova

    ANKARA
    Merkez, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar

    ANTALYA
    Merkez, Akseki, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradi, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik

    ARDAHAN
    Merkez, Çıldır, Damal, Göle, Hanak,Posof

    ARTVİN
    Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli

    AYDIN
    Merkez, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar

    BALIKESİR
    Merkez, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk

    BARTIN
    Ulus

    BATMAN
    Merkez, Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk, Sason

    BAYBURT
    Merkez, Aydıntepe, Demirözü

    BİLECİK
    Merkez, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar

    BİNGÖL
    Merkez, Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere, Yedisu

    BİTLİS
    Merkez, Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki, Tatvan,

    BOLU
    Merkez, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrısçık, Mengen, Mudurnu, Seren

    BURDUR
    Merkez, Aplasum, Altınyayla, Çavdır, Çeltikçi,Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova

    BURSA
    Merkez, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, Keleş, Orhaneli, Orhangazi

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