31 adet 2+1 konuta 1461 başvuru yapılırken, 20 adet 3+1 konut için 2841 başvuru yapıldı. 51 adet konut için toplamda 4302 vatandaş başvuruda bulundu. Başvurular arasında bugün yapılan kura çekilişi ile TOKİ Konya Beyşehir hak sahibi belirleme kura sonuçları belli olmuş oldu.

TOKİ Bursa Gürsu 2+1 konut kura sonuçları ile TOKİ Konya Beyşehir 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesini altta verilen linkten, TOKİ resmi internet sitesinden kura sonuçları isim sorgulama bölümünden yapabilirsiniz. Bugün yapılan TOKİ Konya Beyşehir kura çekilişinin tekrarını altta verdiğimiz YouTube videosundan izleyebilirsiniz.