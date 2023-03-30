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TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi: TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İstanbul kura takvimi: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kuraları ne zaman?

TOKİ Tuzla kuralarının 29 Mart'ta tamamlanmasıyla yeni ilçelerde TOKİ kura heyecanı başladı. TOKİ kura takviminin açıklanmasıyla İstanbul'da ilçe ilçe kura sonuçlarının belirleneceği tarih netlik kazandı. İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kuraları hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Giriş: 30.03.2023 - 10:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesi olarak adlandırılan TOKİ konut projesinde güncel takvim merak edilitor. "Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi yapıldı mı, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...

  • TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ AÇIKLANDI!

    TOKİ tarafından İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.

    İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut, İstanbul Çatalca İlçesi 540 konut, İstanbul Silivri İlçesi Selimpaşa 200 konut ve İstanbul Tuzla İlçesi 20 bin 920 konut olmak üzere toplamda 50 bin konut sahibine teslim edilecek. TOKİ 2023 İstanbul takvimine göre Çatalca konut kurası 30 Mart 2023 tarihinde çekilecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim' projesinde kura çekimleri İstanbul ile sona eriyor.

  • İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI!

    16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

    30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

    30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

    1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut

  • TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

    2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı. Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.

  • TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

  • TOKİ İSTANBUL ÇEKİLİŞİ KABUL EDİLENLER VE İPTAL EDİLENLER LİSTESİ

    TOKİ geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesinden yeni bir duyuru yaptı. İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde yapılacak TOKİ konutları için çekilişe katılacak ve katılmayacak kişilerin listesi yayınlandı. TOKİ’nin istediği şartları oluşturan kişiler de Engelli, Emekli, Genç, Diğer (Normal), Şehit Yakını, Terör Malulü ve Gazi kategorisinden çekilişe katılabiliyor. İşte kabul edilenler ve reddedilenler…

  • TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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