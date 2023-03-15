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TOKİ İstanbul kura tarihi: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi açıklandı mı?

TOKİ İstanbul kura tarihi: İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi açıklandı mı?

TOKİ İstanbul kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesi olarak nitelendirilen 250 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da 50 bin konut inşa edilecek. İstanbul TOKİ Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy ilçelerinde kura çekilişinin ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları tarihleri ve takvimi...

Giriş: 15.03.2023 - 10:46 | Güncelleme: ABONE OL
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  • TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım başladı. 1+1, 2+1 ve 3+1 evlerin hak sahipleri kura çekimi ile belli oluyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 50 bin konutun inşa edileceği İstanbul'da kura çekiliş tarihlerini açıkladı. İşte Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları ile ilgili bilgiler...

  • İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI!

    16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

    30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

    30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

    1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut

  • TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

    TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

    2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı. Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.

  • TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

  • TOKİ İSTANBUL ÇEKİLİŞİ KABUL EDİLENLER VE İPTAL EDİLENLER LİSTESİ

    TOKİ geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesinden yeni bir duyuru yaptı. İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde yapılacak TOKİ konutları için çekilişe katılacak ve katılmayacak kişilerin listesi yayınlandı. TOKİ’nin istediği şartları oluşturan kişiler de Engelli, Emekli, Genç, Diğer (Normal), Şehit Yakını, Terör Malulü ve Gazi kategorisinden çekilişe katılabiliyor. İşte kabul edilenler ve reddedilenler…

  • TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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