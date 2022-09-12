TOKİ İLETİŞİM NUMARALARI 2022

Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük sosyal konut projesi için detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül 2022 tarihinde duyuracak. Merakla beklenen proje için detaylar merak ediliyor.

Başvuru şartları ve detayları için vatandaşlar fazladan bilgi almak için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iletişim hattını arayarak bilgi almak istiyor.

Özellikle TOKİ mail adresi ve çağrı merkezi aracılığıyla 2022 2023 TOKİ projeleri hakkında ayrıntılara ulaşmak isteyenler 444 86 54 telefon numarasını arayabilir. Öte yandan TOKİ'nin İstanbul ve Ankara'da olmak üzere iki farklı başkanlığı bulunur. Doğrudan bu binalardaki çağrı merkezini de arayarak bilgi edinebilirsiniz...

ALO TOKİ hattı üzerinden müşteri hizmetlerine ulaşabilir, toki.gov.tr sitesinden de tüm TOKİ iletişim bilgilerine erişebilirsiniz...