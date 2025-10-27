Habertürk
        TOKİ BAŞVURU TAKVİMİ BELLİ OLDU! 2025 TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman başlayacak, şartları neler, nasıl başvurulur, ödeme planı nasıl olacak?

        TOKİ başvuru tarihleri 2025: TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?

        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak adlandırılan, TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde şartlar, başvuru tarihleri ve ödeme koşulları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde dar gelirli vatandaşlar uygun koşullarda ev sahibi olacak. Öte yandan İstanbul'daki yüksek kira artışlarını dengelemek amacıyla TOKİ eliyle ilk kez "kiralık sosyal konut" uygulaması da başlatılacak. Peki, "TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır, ödeme planı nasıl olacak? İşte 2025 TOKİ başvuru takvimi...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 09:39 Güncelleme: 27.10.2025 - 09:39
        • 1

          TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklama ile TOKİ konut projesinde başvuru şartlarını duyurdu. Buna göre inşa edilecek konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Projeyle Türkiye genelinde 500 bin konut kura çekiminin ardından hak sahiplerine teslim edilecek. İlk etapta İstanbul 100 bin, Ankara 30 bin 780, İzmir 21 bin 520, Gaziantep 13 bin 940, Konya 13 bin 670, Şanlıurfa 13 bin 190, Diyarbakır 12 bin 170, Bursa 13 bin 730, Antalya 13 bin 160, Hatay 12 bin 640 ve Ardahan 540 konut inşa edilecek. Peki, "TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman, başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır, ödeme planı nasıl olacak, hangi illerde yapılacak?" İşte TOKİ başvuru tarihleri...

        • 2

          TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          TOKİ sosyal konut başvuruları, 10 Kasım-19 Aralık 2025 alınacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.

          Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.

        • 3

          TOKİ BAŞVURULARI NASIL NEREDEN YAPILIR?

          TOKİ başvuruları, Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak.

        • 4

          TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          -18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.

          -Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.

          -Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )

          -Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

          -Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

        • 5

          TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

          İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

          İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

          İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

        • 6

          İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

          İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

          İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

          İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

        • 7

          YÜZDE 10, PEŞİN 240 AY VADE

          “Ev Sahibi Türkiye” sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        • 8

          TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT

          Kiralık konuta ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kiralık konut uygulamamızı devreye alıyoruz. Şimdilik sadece İstanbul'da uygulanacak modelle TOKİ eliyle kiralama sistemi kuruyoruz. İstanbul'da 100 bin konutun yanında 15 bin adet kiralık konut belirledik. Kiralık konut kapsamında işçi, memur, asgari ücretli ve sosyal hak sahibi ailelerimiz, genç çiftlerimiz, kentsel dönüşüm kapsamında giren hak sahiplerine ayırdığımız kontenjanları önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak, kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak. Sözleşme süreci sona erdiğinde tahliye ve bakım süreci tamamlanarak yeniden kiraya verilecek. Konutların bakım, yönetimi devletin teminatı altında olacak." ifadesini kullandı.

          İstanbul’da yapılacak 100.000 konuta ek olarak 15.000 kiralık konut üretilecek.

          Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

          Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. Kiralanan konutların; yönetimi, bakımı ve denetimi sağlanacak.

        • 9

          TOKİ HANGİ İLLERE KONUT YAPACAK?

          Projeyle Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek. Bu kapsamda ilk etapta inşa edilecek konutların illere göre dağılımı şöyle:

          "İstanbul 100 bin, Ankara 30 bin 780, İzmir 21 bin 520, Gaziantep 13 bin 940, Konya 13 bin 670, Şanlıurfa 13 bin 190, Diyarbakır 12 bin 170, Bursa 13 bin 730, Antalya 13 bin 160, Hatay 12 bin 640 ve Ardahan 540."

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
