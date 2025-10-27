Emekli promosyon ödemeleri 2025: Ekim en yüksek emekli maaş promosyonu veren bankalar hangisi?
Ekim ayı emekli promosyon kampanyaları yakından takip ediliyor. Milyonlarca emekli vatandaş kendilerine en uygun şartlarda promosyon tutarından yararlanmak istiyor. Özel bankalar, yüksek maaş alan emekliler için promosyon yarışında ön plana çıkıyor. Peki en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar
Emekli promosyon ödemeleri ile ilgili son bilgiler merak ediliyor. Kamu bankaları olan VakıfBank, Halkbank ve Ziraat Bankası ile Garanti BBVA, Akbank, ING, Denizbank, İş Bankası, TEB ve Yapı Kredi gibi özel bankaların emekli maaş promosyonu tutarları değişiklik gösteriyor. Peki Ekim en yüksek emekli maaş promosyonu veren bankalar hangisi?
İŞ BANKASI
İş Bankası, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlara veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Banka ayrıca 9.000 TL'ye varan ek promosyon sağlıyor.
Emekli Promosyon Kampanyası, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerlidir.
YAPI KREDİ
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler, 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL' nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması gerekmektedir. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; müşterilere, maaş baremi bağımsız 2000 TL ek nakit ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.
Yapı Kredi müşterisi olmayanlar, Yapı Kredi Mobil'i indirip müşteri olarak kolayca emekli maaşını taşıyabilirler. Ayrıca e-Devlet veya SGK Müdürlükleri vasıtasıyla da SGK emekli maaşı Yapı Kredi'ye taşınabilmektedir.
GARANTİ BBVA
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül veriliyor.
15.000 TL'ye kadar nakit promosyon,
üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL,
2.000 TL Avans Hesap harcamasına 2.000 TL,
yeni sigorta poliçesine de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus fırsatı sunuluyor.
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ekim 2025'tir.
DENİZBANK
Denizbank, emeklilere 27.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor.
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredi Kartı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL'ye varan ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 TL iade fırsatı sunulmaktadır.
Kampanya 16 Temmuz 2025 ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile bankadan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
QNB
QNB, ilk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre SGK promosyonu dahil 15.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor.
Buna göre aylık maaş tutarı;
0-9.999 TL aralığında olanlar 6.250 TL,
10.000-14.999 TL aralığında olanlar 10.000 TL,
15.000-19.999TL aralığında olanlar 12.500 TL,
20.000TL ve üzeri olanlar 15.000 TL promosyon alıyor.
Ayrıca hesaptan verilecek 2 yeni otomatik fatura talimatına istinaden promosyon tutarına ek olarak 3.000 TL nakit ve QNB Emekli Kredi Kartından yapılacak eczane ve market harcamalarına aylık maksimum 100'er TL den toplamda yıllık 2.400 TL iade olmak üzere toplamda 20.400 TL'ye varan emeklilik ödülü veriyor.
3.000 TL tutarında nakit ödül için otomatik fatura ödeme talimatlarının 3 yıllık taahhüt süresi bitimine kadar açık kalması gerekmektedir.
Otomatik fatura ödeme talimatlarının promosyon talep tarihinden önce ya da talep tarihinde verilmesi gerekmektedir.
Otomatik ödeme kampanyası kapsamındaki 3.000 TL tutarlı nakit ödülünüz promosyon ödemesi ile birlikte emekli maaş hesabına yapılacaktır.
TEB
Bankadan yapılan açıklamada " Emeklilerimizi 21.000 TL’ye Varan Promosyon bekliyor. Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz." denildi
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu nakit 12.000 TL olarak ödeniyor. Maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan emekliler 20 bin TL ve üzerinde maaş alıyorsa en yüksek tutar olan 12 bin TL nakit promosyonu alabiliyor.
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt edenler veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyenler 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabiliyor.
Ek olarak müşteriler, kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabından veya Axess ya da Wings kredi kartından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet koduyla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarından toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamalarına toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabiliyor.
Emekliler, Akbank Mobil veya 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarını kolayca Akbank'a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunabilir veya promosyon taahhüdünü yenileyebilirler.
VAKIFBANK
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Protokol kapsamında, gelir/aylık alanlara promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank'tan almayı taahhüt eden emekliler, promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank şubesine müracaat edebilir, VakıfBank yurt içi ATM cihazlarını kullanabilir ya da VakıfBank Mobil aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz.