TOKİ başvuru parası iade ediliyor mu? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti geri alınır mı, nereye yatırılacak?

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Vatandaşlar, başvurularını T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla ya da e-Devlet üzerinden yapabilecek. Sistemin yönlendirdiği IBAN numarasına EFT, havale veya ATM yoluyla ödeme yapılması gerekiyor. Belirlenen süre içinde ödeme yapılmadığı takdirde başvuru geçersiz sayılacak.

TOKİ BAŞVURU PARASI NEREYE YATIRILIR, KESİNTİ OLUR MU?

TOKİ iadesi, başvuru esnasında paranın yatırıldığı banka üzerinden iade edilir. Başvuru sahipleri, kura çekimi bittikten sonra başvuruyu yaptıkları yetkili bankanın (çoğunlukla Ziraat Bankası veya Halkbank) herhangi bir şubesine giderek ya da mobil üzerinde iade talebinde bulunabilir

TOKİ tarafından yatırılan iade tutarında herhangi bir kesinti yapılmaz. Vatandaşlar, başvuru için yatırdığı 5000 TL'yi tam olarak geri alır.