        TOKİ başvuru parası iade ediliyor mu? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti geri alınır mı, nereye yatırılacak?

        TOKİ başvuru parası iade ediliyor mu? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti geri alınır mı, nereye yatırılacak?

        TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları başladı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesine başvuru yapıp ev sahibi olamayanlar TOKİ 5 bin TL başvuru ücretini nasıl alacağını merak ediyor. Başvuru bedeli 5.000 TL olarak belirlendi. Ancak şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri başvuru bedelinden muaf tutulacak. Peki TOKİ başvuru parası iade ediliyor mu? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti geri alınır mı, nereye yatırılacak?

        Giriş: 13.11.2025 - 10:26 Güncelleme: 13.11.2025 - 10:26
        • 1

          TOKİ başvuru parasının iade edilip edilmediği merak ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesi 81 ilde inşa edilecek olup 500 bin konut için 5 bin TL başvuru ücreti alınıyor. Başvurular 10 Kasım itibariyle başladı. Peki, TOKİ başvuru parası (ücreti) iade ediliyor mu? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti iadesi yapılacak mı, nereden alınır?

        • 2

          TOKİ BAŞVURU PARASI İADE EDİLİYOR MU?

          Evet. TOKİ başvuru parası, kurada adı çıkmayan vatandaşlara iade ediliyor. TOKİ'nin sosyal konut projelerinde başvuru ücreti, bir ön kayıt bedeli olarak alınır ve hak sahipliği belirlendikten sonra iade süreci başlar.

          Kura çekilişi sonucunda ismi çıkmayan, konut sahibi olmaya hak kazanamayan vatandaşlar iade alma hakkına sahip oluyor. Gelir sınırını aşma, ikamet şartını taşımama, kendisinin veya eşinin üzerine kayıtlı konut bulunması gibi nedenlerle başvurusu geçersiz sayılanlar da başvuru ücretini iade alabilir.

          Projenin kura çekimi tamamlandıktan sonra iade kısmı da başlayacak. Kura çekiminin ardından TOKİ ve anlaşmalı bankalar iade listelerini kesinleştirir. Genellikle kura çekiminin tamamlanmasını takip eden 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde iade işlemleri başlatılır.

        • 3

          TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

          Vatandaşlar, başvurularını T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla ya da e-Devlet üzerinden yapabilecek. Sistemin yönlendirdiği IBAN numarasına EFT, havale veya ATM yoluyla ödeme yapılması gerekiyor. Belirlenen süre içinde ödeme yapılmadığı takdirde başvuru geçersiz sayılacak.

          TOKİ BAŞVURU PARASI NEREYE YATIRILIR, KESİNTİ OLUR MU?

          TOKİ iadesi, başvuru esnasında paranın yatırıldığı banka üzerinden iade edilir. Başvuru sahipleri, kura çekimi bittikten sonra başvuruyu yaptıkları yetkili bankanın (çoğunlukla Ziraat Bankası veya Halkbank) herhangi bir şubesine giderek ya da mobil üzerinde iade talebinde bulunabilir

          TOKİ tarafından yatırılan iade tutarında herhangi bir kesinti yapılmaz. Vatandaşlar, başvuru için yatırdığı 5000 TL'yi tam olarak geri alır.

