Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ arsa satışında 2. gün! 28 Kasım 2024 bugün hangi illerdeki arsalar satılacak, saat kaçta başlayacak, ödeme planı nedir?

        TOKİ arsa satışında 2. gün! 28 Kasım bugün hangi illerdeki arsalar satılacak?

        TOKİ 43 ilde 825 arsa satışa çıkardı. Dün ilk etabı tamamlanan satışta sıra ikinci güne geldi. Bugün Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ'daki arsalar alıcılarını bulacak. İşte, TOKİ 825 arsa satışı hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 07:38 Güncelleme: 28.11.2024 - 07:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TOKİ, 43 ilde 825 arsa satışı dün itibarıyla başladı. Toplamda üç gün sürecek açık artırmada her gün farklı illerdeki arsalar alıcılarını buluyor. Bugün Hatay, Bursa, Tekirdağ gibi illerdeki arsalar satılacak. Alıcılar yüzde 25 veya yüzde 40 peşinat vererek ilgilendikleri arsaya sahip olabilecek. İşte, TOKİ 43 ilde 825 arsa satışı...

        • 2

          TOKİ 43 İLDE 825 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

          TOKİ arsa satışı, açık artırma yöntemiyle 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. İller ve satışın yapılacağı tarihler şöyle;

          27 Kasım: Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla (Tamamlandı.)

        • 3

          28 Kasım: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ

          29 Kasım: Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin, Van

        • 4

          TOKİ 43 İLDE 825 ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

          Açık artırmalar, 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

          Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

        • 5

          TOKİ 43 İLDE 825 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

          TOKİ, arsa alıcılarına iki farklı ödeme planı sunuyor;

          Yüzde 25 peşin - 48 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır.

          Yüzde 40 peşin - 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Buzlanma ve don uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normalinin altında
        Buzlanma ve don uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normalinin altında
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Okan Buruk'tan Ziyech açıklaması!
        Okan Buruk'tan Ziyech açıklaması!
        Kamyona arkadan çarptı: 3 ölü; kaza kamerada
        Kamyona arkadan çarptı: 3 ölü; kaza kamerada
        "Gülerek karşılamamız gerekiyor"
        "Gülerek karşılamamız gerekiyor"
        ABD, İsrail'e 680 milyon dolarlık silah satacak
        ABD, İsrail'e 680 milyon dolarlık silah satacak
        Avukatına âşık oldu
        Avukatına âşık oldu
        Arkadaşı tarafından kazara vurulmuştu! Kurtarılamadı
        Arkadaşı tarafından kazara vurulmuştu! Kurtarılamadı
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler
        Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler
        Bazı illerde eğitime kar engeli
        Bazı illerde eğitime kar engeli
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        İsrail'den UCM kararına karşı temyiz başvurusu
        İsrail'den UCM kararına karşı temyiz başvurusu
        Florya arazisinde son durum ne?
        Florya arazisinde son durum ne?
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Havayollarında umut var
        Havayollarında umut var
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        Habertürk Anasayfa