Toplu Konut İdaresi (TOKİ), uygun fiyata arsa sahibi olmanın hayalini kuranlar için yeni kampanyalar sunmaya devam ediyor. Son olarak TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere toplam 25 ilde 379 arsayı açık artırma usulü ile satışa çıkaracağını duyurdu. Detayları öğrenmek isteyenler ''TOKİ arsa satışı açık artırma ne zaman, hangi illerde yapılacak?'' sorularını gündeme taşıdı. TOKİ açık artırma tarihleri ve ödeme planı belli oldu. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman, ödeme planı nasıl, peşinat ne kadar, vade sayısı kaç? İşte, TOKİ arsa satışı tarihleri ve merak edilen tüm detaylar…