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TOKİ arsa başvuruları şartları ve tarihleri belli oldu! 2022 TOKİ arsa başvuruları ne zaman, nereden, nasıl yapılır ve arsa fiyatları ne kadar? e-Devlet TOKİ arsa başvuru ekranı

TOKİ arsa başvuruları şartları ve tarihleri: 2022 TOKİ arsa başvurusu nereden, nasıl yapılır ve arsa fiyatları ne kadar?

TOKİ arsa fiyatları ve başvuru şartları binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal Konut Projesi kapsamında 250 bin konut ve 100 bin arsa satışa çıkarılıyor. Daha önce 40 ilde 499 arsa satışı başvuru ve açık artırma tarihleri gündeme gelmişti. İşte, TOKİ 100 arsa projesi başvuruları hakkında merak edilenler...

14.09.2022 - 13:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOKİ arsa başvuru tarihleri ve şartaları, sosyal konut projesinin detaylarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. TOKİ arsa satışıyla birlikte binlerce vatandaşa yatırım fırsatı ve kendi konutunu inşa etme imkanı sunuluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, daha önce 40 ilde 499 muhtelif arsanın açık artırımla satışa sunulacağını duyurumuştu. 100 bin konut arsası projesi detaylarının açıklanmasının ardından "TOKİ arsa başvurusu nereden ve nasıl yapılır, başvuru şartları neler?" soruları gündeme geldi. İşte, e-Devlet TOKİ arsa başvuru ekranı...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ARSA SATIŞI AÇIKLAMASI!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş, ‘Ben kendim yapacağım’ diyorsa onlara da ‘Buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin’ diyoruz. " ifadelerini kullanmıştı.

  • TOKİ 100 BİN ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Sosyal arsa ve sanayi işyeri başvuruları 10 Ekim ile 7 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular Ziraat Bankası, Halkbank şubeleri ve e-Devlet üzerinden alınacak.

  • TOKİ ARSA FİYATLARI VE TAKSİTLERİ NE KADAR?

    İki grup arsa uygulaması var. İlk grupta 350-500 metrekare müstakil parsel şekilde sunulacak arsalar 192 bin 500 lira fiyat ve 1604 lira taksitle 10 yıl vadeli satılacak.

    İkinci grubu oluşturan hisseli parseller 112 bin 500 lira bedel ile 937 lira taksitle 10 yıl vadeli alınabilecek.

  • 100 BİN TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU!

    • T.C. Vatandaşı olmak.

    • 18 yaşını doldurmuş olmak.

    • O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

    Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

    • Yoksul ve dar gelirli olmak. (Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması)

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