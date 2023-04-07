Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura sonuçları isim listesi canlı yayın üzerinden açıklanıyor. Malatya Battalgazi'de 506, Adana Sarıçam'da 379, Eskişehir Odunpazarı 304, Erzurum Yakutiye 218 ve Kayseri Melikgazi'de 214 iş yeri TOKİ iş yeri kura çekiminin ardından sahiplerini bulacak. Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura sonuçları isim listesi çekilişin gerçekleşmesinin ardından e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek. İşte TOKİ Adana, Eskişehir, Malatya iş yeri kura çekimi canlı yayın izleme ekranı...